 

Одесский депутат предложил начать «дезеленизацию» на Украине

27.05.2021, 19:32, Новости дня
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Депутат Одесского городского совета Виктор Баранский раскритиковал украинский «закон об олигархах» и призвал начать «дезеленизацию» в стране.

«Согласно анонсированному закону Украины «Об олигархах» (который, естественно написан «под себя») олигарха олигахом может признать Совет Национальной обороны и безопасности. Основание – представление Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета Украины. Т.е. хороших и правильных будет определять совещательный орган при Президенте. Уверен, что хорошими станут «свои» и «угодные», – написал он в Facebook.

Баранский объяснил, что будет обязан сделать человек после того, как его признали олигархом. «Продать СМИ (кому?) либо не освещать в СМИ политическую информацию», – отметил депутата.

При этом, по его словам, олигарх не имеет права участвовать в приватизации, делать взносы для поддержки политических партий, контролировать СМИ, быть бенефициаром, владельцем СМИ, в котором распространяется политическая информация, занимать государственные должности, включая пост президента и премьер-министра.

«Кроме, того, при принятии такого закона, с политических гонок на пост президента «слетают» некоторые реальные конкуренты зе-власти [власти президента Украины Владимира Зеленского]. Де-олигархическому закону, наверняка, быть. Когда начнем дезеленизацию?» – заключил Баранский.

Напомним, Зеленский обещал избавить Украину от репутации олигархической страны, но на деле зачищает политическое поле от сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса в Донбассе и добрососедские отношения с Россией. В то же время олигархи из «пула Зеленского» наращивают свое влияние.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Зеленский объявил поход на олигархов.



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