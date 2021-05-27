Мнение: Огненная Мадонна

Пишут, что старейшей уцелевшей гравюрой, изготовленной в Италии, вероятно, является "Огненная Мадонна" (La Madonna del Fuoco), которая хранится в Соборе Санта-Кроче в Форли. Причина, по которой она уцелела — весьма драматична.

Первые гравюры (на дереве, т.е. ксилографии) появились в Германии в 1410-1420 годах. Об этой "Огненной Мадонне" точно известно, что она уже существовала в 1428 году.

В начале этого года она была прикреплена к стене школьного здания в Форли. 4 февраля 1428 года здание охватил огромный пожар. Пожар не остывал несколько дней, но лист (причем он большой для гравюры – 49.3 x 39.7 см) был найден уцелевшим. Это единодушно было воспринято как чудо господне.

Поэтому гравюра была перенесена в собор Форли, где превратилась в почитаемую реликвию (что очень способствует сохранности). С 1636 года она пребывает там в специальной часовне. Выставляют ее один раз в год.

Других оттисков с клише, с которого была сделана эта гравюра, не сохранилось (что, в принципе, нормально для таких ранних листов). Зато потом, в связи с высокой репутацией реликвии, ситуация изменилась на полярную. Ее копии были напечатаны тысячами оттисков, ее отливали в виде керамических плиток, писали с нее фрески и муралы, а также печатали на тканях для паломников. В Форли есть посвященный ей религиозный праздник, и т.п.





Вот такая странная судьба гравюры…

Источники: (1), (2), (3), (4), (5)