 

Мнение: Огненная Мадонна

27.05.2021, 19:24, Разное
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Пишут, что старейшей уцелевшей гравюрой, изготовленной в Италии, вероятно, является "Огненная Мадонна" (La Madonna del Fuoco), которая хранится в Соборе Санта-Кроче в Форли. Причина, по которой она уцелела — весьма драматична.

Первые гравюры (на дереве, т.е. ксилографии) появились в Германии в 1410-1420 годах. Об этой "Огненной Мадонне" точно известно, что она уже существовала в 1428 году.

В начале этого года она была прикреплена к стене школьного здания в Форли. 4 февраля 1428 года здание охватил огромный пожар. Пожар не остывал несколько дней, но лист (причем он большой для гравюры – 49.3 x 39.7 см) был найден уцелевшим. Это единодушно  было воспринято как чудо господне.

Поэтому гравюра была перенесена в собор Форли, где превратилась в почитаемую реликвию (что очень способствует сохранности). С 1636 года она пребывает там в специальной часовне. Выставляют ее один раз в год.

Других оттисков с клише, с которого была сделана эта гравюра, не сохранилось (что, в принципе, нормально для таких ранних листов). Зато потом, в связи с высокой репутацией реликвии, ситуация изменилась на полярную.  Ее копии были напечатаны тысячами оттисков, ее отливали в виде керамических плиток, писали с нее фрески и муралы, а также печатали на тканях для паломников. В Форли есть посвященный ей религиозный праздник, и т.п.


Вот такая странная судьба гравюры…

Источники: (1), (2), (3), (4), (5)

Источник: Шакко



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