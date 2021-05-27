Стильные и не требуют особого ухода: hair-тенденции, которые будут доминировать этим летом

Еще в 2020 году из-за пандемии коронавируса многие салоны красоты перестали работать, и с тех пор несколько поменялись модные тенденции в сфере стрижек и причесок. Популярностью начали пользоваться прически, форму которых достаточно просто поддерживать самостоятельно. Вот как можно постричь или уложить волосы, чтобы всегда выглядеть просто безупречно. Также вы узнаете про модные техники окрашивания.

Мягкий балаяж

Краска наносится только лишь на отдельные локоны, но при этом не от самих корней, так что акцент делается именно на кончиках. Переходы между тонами получаются максимально мягкими и плавными. При этом при проведении мелирования фольга не используется.

При помощи техники балаяж колорист может подчеркнуть многослойность прически, а также создать эффект обрамления лица. При проведении окраски используется широкий спектр цветов.

Техника балаяж помогает визуально придать объем волосам и улучшить их текстуру. Такое окрашивание не требует сложного ухода и выглядит хорошо даже с седыми или отросшими корнями.

Коническая стрижка

Короткие конические стрижки пользуются большой популярностью. Этот стиль совершенно неподвластен времени и не требует особо сложного ухода.

Эта техника выполнения прически подразумевает под собой то, что волос на макушке остается больше, чем по бокам.

Седина

Обычно женщины стараются скрыть седину, так как она ассоциируется со старостью.

Однако серебристый оттенок может выглядеть красиво и модно, если выбрать именно тот тон, который удачно подчеркнет стрижку. С седыми локонами красиво смотрится короткая многослойная стрижка, боб и стрижка одной длины.

Многослойность

Многослойная стрижка – это именно тот стиль, который выдержал настоящее испытание временем.

Эта техника отлично подходит для длинных и средней длины волос. Иногда слои используются, только чтобы несколько проредить слишком густые волосы.

Кроме того, такая техника выполнения стрижки помогает визуально добавить объем прическе.

Дерзкий боб

Это универсальная прическа, которую можно легко подобрать под свою форму лица. Длина волос может быть до плеч, подбородка или ключицы. Такая прическа не требует слишком сложного ухода.

Классический боб заканчивается примерно на линии подбородка и не имеет слишком четких слоев. Этот вариант не стоит выбирать девушкам с длинным или квадратным лицом, а также острой линии челюсти.

Градуированный боб представляет собой прическу с четкими слоями, выполненными сзади, которые визуально создают небольшой наклон. Многослойный вариант прически имеет больше возможностей для укладки, чем классический. Можно оставить пряди прямыми или завить красивые кудри. Закрепить прическу можно при помощи воска или пары шпилек.

Медный цвет

Естественность в оттенках прядей и прическах все еще в моде, так как это не требует слишком частого посещения салона красоты. На смену слишком ярким тонам красного пришли более приглушенные и теплые оттенки.

Медный цвет прекрасно смотрится с совершенно любой прической, от локонов до романтических кудряшек.