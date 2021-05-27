Dapper Labs поддержала стартап Infinite Objects в сфере производства художественного оборудования и собрала $ 6 млн

Мир NFT — это полностью изменить идею цифровой собственности, но стартап Infinite Objects видит большие возможности в создании физических копий этих активов, поскольку он стремится изменить цифровое искусство и предметы коллекционирования.

Стартап делает экраны, которые показывают одно видео от одного исполнителя и больше ничего не делают. Вы не можете загружать приложения на экраны, загружать на них свои фотографии или проверять время и погоду. Если вам даже нужно еще одно произведение искусства от Infinite Objects, вы не можете просто загрузить его, вам нужно фактически зайти на их сайт и купить еще один дисплей с этим произведением искусства на нем. Каждый экран может содержать информацию о произведении, номерах изданий и серийных номерах, выгравированных на обратной стороне, неразрывно связывая физический дисплей с работой, которую он отображает.

Генеральный директор Infinite Objects Джо Сааведра сообщил TechCrunch, что они собрали 6 миллионов долларов начального финансирования от множества спонсоров, включая Courtside VC, который руководил сделкой, и Dapper Labs, создателя NBA Top Shot.

Долгое время Infinite Objects была платформой NFT без NFT. Компания работает с художниками с 2018 года, чтобы создать (часто ограниченным тиражом) серию физических дисплеев, подчеркивающих конкретную цифровую работу художника, которая зацикливалась навсегда. Конечно, пользователи могли смотреть это зацикленное видео на веб-сайте Infinite Objects в любое время, но ценность заключалась в наличии официальной копии работы этого художника. Звучит знакомо?

Когда в начале этого года резко возросла популярность NFT как спекулятивного актива, Сааведра увидел огромные возможности, поскольку интернет-пользователи начали обсуждать будущее цифрового искусства и цифрового дефицита. Его команда уже флиртовала с NFT, сотрудничая с художником Биплом еще в декабре — за несколько месяцев до того, как он вырвался из относительной безвестности в художественных кругах с продажей 69 миллионов долларов на аукционе Christie’s — чтобы выпустить «физические токены» NFT, которые он продавал. на платформе Nifty Gateway.

Сааведра видит большую возможность для компаний и создателей в мире NFT сделать свои активы более доступными и понятными для широкой аудитории с помощью того, что строит его компания, но он также видит шанс превратить NFT из слепого владения в нечто более сфокусированное на самом деле. ценить приобретенное цифровое искусство.

«Когда дело доходит до владения, интересно покупать NFT за 500 или 5000 долларов, но что не так интересно, так это то, что нужно открыть Safari на своем телефоне, чтобы продемонстрировать его», — говорит Сааведра TechCrunch. «Этот физический сосуд, который мы разработали, настолько понятен людям, которые, возможно, даже не понимают, что такое блокчейн, но они определенно понимают физические товары ограниченного выпуска».

Сааведра пренебрегает другими цифровыми дисплеями, которые циклически переключаются между произведениями искусства, и говорит, что владельцы произведений искусства также могут просто швырять изображения своих NFT на телевизор, если захотят, но все они представляют искусство только как «прославленные заставки».

Команда Infinite Objects видит более широкие возможности в мире NFT, но они не раскрывают, как именно будут выглядеть эти усилия. Вы можете увидеть некоторые потенциальные подсказки в списке спонсоров в этом раунде, в том числе, что наиболее интересно, Dapper Labs, создателя NBA Top Shot. Стартап строил свой собственный блокчейн под названием Flow, и Сааведра поспешил похвалить его в нашем разговоре, отметив, что он более масштабируемый и устойчивый, чем сеть Ethereum. Dapper Labs недавно анонсировала свою первую крупную стороннюю платформу NFT в партнерстве со стартапом по созданию аватаров Genies — еще одним инвестором в этом раунде — для витрины магазина цифровых аксессуаров, которая будет запущена этим летом.

В раунде также приняли участие Serena Ventures, Betaworks, Brooklyn Bridge Ventures, GFR Fund, Kevin Durant & Rich Kleiman, Genies и Ashton Kutcher’s Sound Ventures.