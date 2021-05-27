Шишир Мехротра из Coda и С. Сомасегар из Madrona побеседуют с Google на Extra Crunch Live

Программное обеспечение для совместной работы сейчас очень популярно, но пространство также невероятно переполнено. Может быть трудно подняться над шумом, но Coda удалось сделать это с финансированием в размере 140 миллионов долларов и оценкой, превышающей 600 миллионов долларов.

Само собой разумеется, что мы рады услышать от генерального директора Coda Шишира Мехротра и инвестора Madrona С. Сомасегара, которые инвестировали в раунд серии C компании, о предстоящем эпизоде ​​Extra Crunch Live.

Сома — управляющий директор Madrona, ответственный за инвестиции в Snowflake, UIPath, Coda, Pulumi, Seekout и другие. Он инвестирует в широкий спектр категорий, включая машинное обучение, облачную инфраструктуру нового поколения, будущее работы, роботизированную автоматизацию процессов и многое другое.

До Мадроны Сома 27 лет провела в Microsoft в качестве старшего вице-президента отдела разработчиков. У него есть опыт как оператора, так и инвестора, и он будет иметь много мудрости, чтобы поделиться с этим эпизодом.

Мехротра, со своей стороны, построил довольно крупный бизнес, который не только хорошо масштабируется, но и напрямую конкурирует с такими гигантами, как Google. Coda — это программное обеспечение для совместной работы с документами и таблицами, которое может заменить G Suite. До Коды Мехротра был руководителем в YouTube а до этого занимал руководящие должности в Microsoft работает в Windows, Office и SQL Server.

Мы поговорим с этими двумя о сборе средств для такого продукта, как Coda, о том, что привлекло Soma на платформе, и о том, как они работают вместе сегодня. У нас также будет Extra Crunch Live Pitch Off, где люди из аудитории смогут выйти на «сцену» и представить свои товары. Мехротра и Сома дадут свои живые отзывы и, давайте посмотрим правде в глаза, сделают всех нас лучше в питчинге в целом.

Эпизод выйдет 2 июня в 15:00 по восточному времени / в полдень по тихоокеанскому времени и будет доступен всем. Однако только участники Extra Crunch могут получить доступ к этому выпуску (и всей библиотеке ECL) по запросу. Если вы еще не являетесь участником, присоединяйтесь сюда.

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