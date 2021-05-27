Мнение: Лукашенко как Печорин, Путин как Грушницкий



Дуэль Печорина и Грушницкого

Олег Кашин хорошо сформулировал:

“Белоруссия сейчас – самое страшное, что есть в поле нашего зрения. Ни Чечня, ни тем более удаленные людоедские анклавы в диапазоне от КНДР до ЦАР не производят такого впечатления, как фашистская Белоруссия. Белоруссия населена людьми, которые вообще ничем не отличаются от нас – у них тот же, что и у нас, язык, та же культура, те же привычки и ценности, все такое же. Безусловно, они заслуживают свободы и безопасности хотя бы в той мере, в какой ими обеспечены люди, живущие в России. Вместо этого их республику за несколько месяцев превратили в полноценный концлагерь, жуткие новости из которого давно перестали обращать на себя внимание, и только беспрецедентный пиратский захват пассажирского самолета ради похищения Романа Протасевича заставил вздрогнуть, как в первые дни после прошлогодних выборов – оказывается, там совсем мрак”.

На этом фоне, как всегда, особым уровнем интеллектуальности отличаются наши “патриоты”, которые во всем произошедшем, что те “пикейные жилеты”, умудрились разглядеть одно “следствие” – “Ну, уж теперь-то точно Черноморск сделают вольным городом!” То есть тьфу – “Ну, уж теперь точно Лукашенко приползет на коленях и покорно отдаст Белоруссию в вечное володение нашему Володье!” Идиоты вслух мечтают об этом последние 25 лет без перерыва – и их, понятно, нисколько не смущает, что мечта, как та черепаха, все время остается недостижимой для нашего неторопливого Ахилла.

Но – говорят они – уж теперь..! Ужо! Вот-вот! Ведь Лукашенке не осталось выбора!! Даже певец ОМОНа Прилепин давеча залепил в своем “остроумном” стиле – я, говорит, умоляю ЕС наложить на Белоруссию как можно больше санкций – ведь тогда они с еще большей гарантией бросятся в материнские объятия матушки-Расеи!!

Дураки на то и дураки, чтобы их не просто все время обводили вокруг пальца – нет; чтобы их все время обводили вокруг пальца одним и тем же способом! Сейчас – буквально завтра – мы увидим на эту тему n-ный акт Марлезонского балета.

Суть в том, что в лукашенковской логике он своим дебильным поступком не “сглупил”, а наоборот: поставил раком Путина. Важно и то, что в путинской логике произошло ровно то же самое. Лукашенко собирается приехать в Сочи не как жалкий проситель, а КАК ХОЗЯИН. И забавно, что именно так и будет.

Важно ведь не то, кто кого сильнее объективно – а кто кого держит за яйца субъективно. Какая ширина “коридора возможностей” у каждой из сторон. Объективно – Лука в полном дерьме; субъективно – он в Сочи может требовать что хочет, а у Путина нет никаких вариантов реагирования, кроме одного – кивать, соглашаться и развязывать мошну.

Почему? Ситуация чем-то напоминает знаменитую сцену дуэли Печорина и Грушницкого из “Героя Нашего Времени”. Книгу все “проходили в школе”, поэтому, ясное дело, 90% читателей понятия не имеют, о чем речь. ОК, “напомню”: хитрый Печорин, узнав, что Грушницкий с друзьями решил его (пользуясь правом первого выстрела) слегка подстрелить и посмеяться над ним, придумал коварный план. Он подобрал место для дуэли таким образом, чтобы стоять против Грушницкого буквально над обрывом (дело, напомню, происходит на Кавказе) – так, чтобы всем было ясно с первого взгляда: в такой ситуации даже легкое ранение окажется роковым – человек дрогнет, оступится и сорвется в пропасть. Расчет был на то, что Грушницкий, настроенный на грубую, но все же шутку, не сможет перестроиться и реально УБИТЬ (человека, который ему, в сущности, ничего не сделал). Расчет Печорина оправдался: Грушницкий посерел, побледнел – да и выстрелил в воздух.

(Пришел черед Печорина – и вот уже он, без малейших колебаний, убил Грушницкого наповал – но это уже другая история).

Так вот в Сочи Лука приезжает в положении Печорина, а Путин здесь – тот же Грушницкий. Безусловно, даже малейшего щелчка будет достаточно, чтобы повалить Луку, учитывая расклады; более того – я уже написал и настаиваю, что именно ТАК и надо поступить. Но расчет на то, что Путин-Грушницкий, тоже понимая это, именно этого делать и не будет – ведь для него “повалить Лукашенко” сейчас будет означать “пойти на поводу у Запада” – а Путин пуще всего на свете боится двух вещей: во-первых – ходить на поводу, во-вторых – у Запада. Поэтому Путин стрелять вообще не будет – ну и под такое дело Лука в очередной раз выкрутит из него всё и даже больше. И НИКАКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ!

Закатайте губу обратно, идиоты. Поистине отсутствие разума – самое большое несчастье. Тем более тяжкое, что они даже не в состоянии осознать, чего именно лишены.