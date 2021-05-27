Гармаш: Логично, чтобы новую локацию для переговоров ТКГ предложила ОБСЕ

“Решение о смене площадки должно быть консенсусным и оно должно утверждаться тремя сторонами ТКГ – Украиной, Россией и ОБСЕ. И, наверное, было бы логично, чтобы новую локацию предложила ОБСЕ. Но, опять же, нельзя не учитывать мнение Украины, и, если украинская делегация примет решение не ездить в Минск, остальные стороны должны с этим считаться”, – подчеркнул Гармаш.

При этом он отметил, что даже в случае переноса заседаний ТКГ в другое место минский процесс останется минским, поскольку базируется на Минских соглашениях.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

Кабинет Министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционного журналиста, сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. МИД Беларуси направил Украине ноту протеста из-за этого “возмутительного решения”.

27 мая глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минск не может быть местом для ведения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, так как Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. “Мы должны искать другую площадку. Какую – мы будем советоваться, предлагать, обращаться ко всем, в первую очередь в ОБСЕ, чтобы этот вопрос решить”, – отметил он.

Кравчук не исключает, что место проведения переговоров ТКГ может быть перенесено в Швейцарию или Финляндию.

Советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что сейчас вопрос о переносе площадки для переговоров трехсторонней контактной группы обсуждается на уровне неформальных переговоров Кравчука с представителями ОБСЕ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил против переноса из Минска площадки для переговоров ТКГ.

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