Витренко: Мы усиливаем команду, которая будет заниматься противодействием “Северному потоку – 2”. Надеемся, еще не поздно

“Борьба с достройкой “Северного потока – 2” является приоритетным направлением для “Нафтогазу”. Это национальная задача для Украины – сделать все возможное, чтобы “Северный поток – 2” не был достроен. К сожалению, в последние два-три месяца мы видим некоторую пробуксовку в том, что касается применения действенных санкций со стороны США. Сейчас мы ищем новые подходы, как придать новую динамику этому процессу, учитывая смену администрации в США. Мы хотим, чтобы администрация [президента США Джо] Байдена применяла все возможности, которые дает американское законодательство, которые предоставил Конгресс США, чтобы остановить “Северный поток – 2”, – подчеркнул Витренко.

По его словам, в ближайшее время украинская сторона готовится к встрече с американскими конгрессменами, в ходе которой будет обсуждаться вопрос “Северного потока – 2”.

“Сейчас мы усиливаем команду, которая будет заниматься противодействием “Северному потоку – 2”. Надеемся, что еще не поздно и через несколько месяцев мы увидим положительную динамику… В ближайшее время мы встречаемся с влиятельными конгрессменами, которые приезжают в Украину. Мы обсудим, как придать новую динамику применению санкций. Как сделать так, чтобы новая администрация США все-таки изменила решение об исключениях для наиболее действенных аспектов наложения санкций. Будем убеждать наших партнеров, что “Северный поток – 2″ является опасным геополитическим оружием Кремля, которое угрожает не только Украине, но и всему цивилизованному миру”, – резюмировал Витренко.

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Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись. Строительство заморозили, когда было достроено 93% газопровода, сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG. Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала решительно против строительства “Северного потока – 2”, как и он лично. Однако 18 мая издание Axios написало, что его администрация не будет вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес осудил остановку санкций против компании Nord Stream 2 AG. Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода “Северный поток – 2”.

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая, говоря о запланированной встрече Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, выразил опасение, что “Россия может надавить на США” и санкции против “Северного потока-2” будут отменены. Зеленский подчеркнул, что считает такой сценарий проигрышем США и лично президента Байдена.

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