Глава Еврокомиссии анонсировала €25,4 млн помощи для пострадавших от конфликта на Донбассе

“Я подтвердила неизменную поддержку ЕС реформ и территориальной целостности Украины. Мы объявили о новой помощи в размере €25,4 млн для людей, пострадавших от конфликта. Мы также поддерживаем Украину в борьбе с COVID-19”, – написала она.

Glad to speak again to @ZelenskyyUa

I reiterated the EU’s unyielding support for Ukraine’s reforms and territorial integrity.

We announced new aid worth €25.4 million to help people suffering from the conflict.

We also stands by Ukraine in the fight against #COVID19.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 27, 2021

Как сообщала пресс-служба Зеленского, в телефонном разговоре они с фон дер Ляйен обсудили вакцинацию против коронавируса, реформы в Украине, реализацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также ситуацию на Донбассе и Крымскую платформу.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—