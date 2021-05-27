 

Стало известно имя украинского военного, погибшего на Донбассе от пули снайпера боевиков

27.05.2021, 18:58, Новости дня
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Полевой был командиром батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. 

“Воевал за Украину с 2014 года, прошел Дебальцево. У него остались родители, жена и двое детей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким воина. Вечная память герою”, – говорится в посте. 

https://www.facebook.com/admkm.gov.ua/posts/4001699949950989

Полевой был ранен во время артиллерийского обстрела украинских позиций в районе Станицы Луганской Луганской области, и получил государственную награду от тогдашнего президента Петра Порошенко, сообщала в 2015 году пресс-служба 128-й ОГШБ. 

Полевой погиб в результате обстрела украинских позиций в районе населенного пункта Новотошковское Луганской области. Украинские военные открывали ответный огонь.

https://www.facebook.com/128brigade/photos/a.1491232704504778/1503433963284652/?type=3

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, говорил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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