Стало известно имя украинского военного, погибшего на Донбассе от пули снайпера боевиков

Полевой был командиром батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

“Воевал за Украину с 2014 года, прошел Дебальцево. У него остались родители, жена и двое детей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким воина. Вечная память герою”, – говорится в посте.

https://www.facebook.com/admkm.gov.ua/posts/4001699949950989

Полевой был ранен во время артиллерийского обстрела украинских позиций в районе Станицы Луганской Луганской области, и получил государственную награду от тогдашнего президента Петра Порошенко, сообщала в 2015 году пресс-служба 128-й ОГШБ.

Полевой погиб в результате обстрела украинских позиций в районе населенного пункта Новотошковское Луганской области. Украинские военные открывали ответный огонь.

https://www.facebook.com/128brigade/photos/a.1491232704504778/1503433963284652/?type=3

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, говорил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—