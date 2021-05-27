Мнение: 90 000 рублей штрафа за фото Гитлера

Дурачка выложившего фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка" в прошлом году, приговорили к штрафу в 90 000 рублей.

На прошлые майские праздники Александр Хорошильцев разместил (как он уверяет, ради шутки) портрет Гитлера с подписью "Шикльгрубер Адольф Алоисович". На суде Хорошильцев заявил, что он негативно относится к акции "Бессмертный полк", но не собирался реабилитировать нацизм и не знал, что существует статья за реабилитацию нацизма.

На суде он заявил, что "чувствует, что нехорошо поступил и чувствует из-за этого свою вину". Виновным в реабилитации нацизма себя не признал.

В целом, легко отделался – изначально ему светило 3 года реальной тюрьмы.

Кстати, если обратили внимание, в этом году историй с публикациями фоток Гитлера, Гиммлера и Власова на сайтах "Бессмертного полка" куда как меньше.

Вот она целебная сила показательных процессов.

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