Мнение: Сколько может быть недвижимости у бедных, рост выплат на детей и ограничение стоимости упаковки

1. Бедность в России довольно своеобразна и заметно отличается от бедности в западных странах. Семья, признанная бедной на уровне официальной статистики, может в действительности владеть несколькими квартирами или домами, земельными участками и целым рядом транспортных средств:

https://lenta.ru/news/2021/05/25/kudrin/

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью газете «Известия» назвал способ победить бедность в России за три-четыре года.

По его мнению, добиться снижения уровня бедности вдвое можно не к 2030 году, как планирует правительство, а в течение нескольких лет за счет адресной социальной поддержки малообеспеченных граждан. При этом Кудрин высказался в поддержку подхода по введению требований к получателям пособий, в том числе имущественного ценза. «Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», — пояснил он.

В настоящий момент правилами предусмотрен достаточно большой объем собственности, которым может владеть семья в совокупности: квартира, жилой дом, дача, земельный участок, гараж, автомобиль, мотоцикл, трактор и лодка. При этом в расчет нуждаемости не включены квартиры и дома, признанные непригодными для проживания, а также недвижимость, полученная в качестве меры соцподдержки, и «дальневосточные гектары». По мнению Кудрина, эти требования можно было ужесточить. Вместе с тем, полагает он, социальные реформы следует проводить «без революций, в том числе с учетом сохранения определенной стабильности».

Как полагаете, коллеги, правильно ли будет лишить пособий семьи, в которых есть «квартира, дача, гараж, автомобиль, мотоцикл» и так далее, чтобы перенаправить эти пособия тем, у кого собственность и доходы поменьше? Или это будет неправильно, так как автовладельцы — тоже люди, и расходы у них побольше, чем у тех, кто передвигается общественным транспортом?

2. Россия становится всё дружелюбнее к семьям с детьми:

https://lenta.ru/news/2021/05/26/support/

Президент Владимир Путин одобрил новые меры поддержки беременных женщин и семей с детьми, подписав соответствующий закон, сообщает ТАСС.

Описанные в законе меры направлены на реализацию инициатив главы государства из последнего послания Федеральному собранию.

В частности, с 1 сентября устанавливается оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет. Размер будет равняться 100 процентам от зарплаты.

Кроме того, неполные малообеспеченные семьи с детьми от восьми до 16 лет включительно теперь смогут рассчитывать на ежемесячные выплаты в размере половины от величины регионального прожиточного минимума для детей. В среднем по России он равняется 5650 рублям.

В свою очередь женщины, состоящие на медицинском учете в связи с беременностью сроком до 12 недель и находящиеся в трудном финансовом положении, смогут рассчитывать на пособие в 6350 рублей в месяц.

Всё идёт к тому, что в чисто финансовом отношении прокормить ребёнка в России не будет проблемой ни для кого. Посмотрим, поможет ли это существенно улучшить рождаемость.

Лично я очень сомневаюсь. Наш текущий менталитет, выработанный по больше части в советские годы, предполагает, что люди живут, чтобы потреблять, поднимая тем самым свой статус. Наличие детей снижает уровень потребления: приходится покупать машину подешевле, ездить на курорты попроще. Быть многодетным родителем «не круто»: их высмеивают в соцсетях, они ассоциируются с бедностью и неустроенностью. Первого ребёнка заводят, так как быть бездетным тоже не круто, но второго-третьего заводить уже не хотят, потому что уровень жизни они снижают, а статусных бонусов уже не дают.

Обыватели, у которых жадность традиционно побеждает рассудок, полагают, будто всё дело в общем низком уровне жизни в России. Это, очевидно, не так — достаточно посмотреть на Нигерию и Южную Корею, чтобы убедиться в обратном. Проблема в том, что второй-третий ребёнок снижает уровень жизни в любом случае, идёт ли речь о жизни на 20 тысяч рублей в месяц или о жизни на 200 тысяч рублей в месяц. Если завтра повысить обывателю зарплату на 50%, он не бросится заводить ребёнка, он потратит деньги на себя, после чего начнёт ныть, что с радостью завёл бы ребёнка, но это стоит денег, а лишних денег у него нет.

Ситуация была бы иной, если бы дети добавляли статуса, как в арабских странах, где быть многодетным родителем — не менее круто, чем ездить на дорогом автомобиле. В России, к сожалению, не так. В России менталитет меняется только на уровне обеспеченных людей — владельцев бизнеса, крупных руководителей. Среди таковых многодетные семьи (5+ детей) уже довольно широко распространены.

Впрочем, всё это не означает, что государство совсем уж бессильно. Есть масса мягких способов изменить ситуацию к лучшему. К примеру, поддерживать религиозные организации: в семьях верующих рождаемость значительно выше, так как там потребление не стоит на первом месте. Ещё вариант — запретить показывать в рекламе семьи, в которых меньше четырёх детей. Образ богатой благополучной семьи, в которой много детей, постепенно начнёт работать.

3. Ещё одна причина роста цен — рост стоимости упаковки:

https://iz.ru/1167387/evgeniia-pertceva/polumery-podderzhki-vlasti-ishchut-puti-snizheniia-tcen-na-plastikovuiu-upakovku

Власти обсуждают меры по снижению цен на пластиковую упаковку. Минэнерго, Минсельхоз, Минпромторг к концу мая предложат варианты по регулированию стоимости на сырье для ее изготовления — первичные полимеры. Такую рекомендацию ведомства получили по итогам совещания в Минпромторге с крупнейшими производителями продуктов питания, следует из протокола совещания (есть у «Известий»). Изготовители мяса, молока, хлеба, напитков, масла столкнулись с резким увеличением стоимости тары с начала 2021 года — в некоторых случаях речь идет о подорожании в 70–80%. Вскоре это может сказаться на себестоимости продуктов питания, обеспокоены изготовители. <…>

В протоколе сказано, что Министерству энергетики рекомендовали к 25 мая выработать предложения по регулированию цен на первичные полимеры — это сырье, из которого изготавливают полимерную упаковку, например полиэтиленовые пакеты и пленки, контейнеры для транспортировки продуктов и готовой еды, вакуумные пакеты, ПЭТ-бутылки и другое.

Видов упаковки довольно много, контролировать цены будут непросто. Авторам идеи создания «магазинов для бедных» с фиксированными ценами, вероятно, придётся заставить клиентов приходить со своей упаковкой: заворачивать рыбу в бумагу, стирать полиэтиленовые пакеты, мыть пластиковую и стеклянную тару. Впрочем, полагаю, «магазины для бедных» так и останутся только на страницах предвыборных листовок. Бизнес и благотворительные организации уже давно создали систему распределения продуктов для кошельков любой толщины.