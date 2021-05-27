Российские студенты пройдут “Золотую стажировку” в крупных компаниях

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отмечает, что конкурс ориентирован, прежде всего, на студентов без опыта работы.

«Мы получили 8460 заявок на стажировки и всем кандидатам предложили пройти экспресс-тестирования и кейсы от работодателей. По итогам оценки приглашения на итоговые собеседования получили 1113 студентов. Все соискатели получат рекомендации по развитию необходимых компетенций», – пояснил Комиссаров.

Помимо собеседований с HR-специалистами и руководством, для участников организованы экскурсии по ведущим российским компаниям. Свои двери для студентов распахнули ТМК, «Росатом», Ancor, «Связной», «Фосагро» и даже Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА, где стажеры смогут освоить профессию химика.

Лучшие из лучших смогут рассчитывать на начало карьеры в крупной компании. Некоторые организации готовы предложить талантливым студентам как перспективную работу, так и финансовую поддержку.

Финалистами конкурса станут 100 студентов, абсолютными победителями – всего трое. Ректор УФУ Виктор Кокшаров пояснил, что Уральский федеральный университет разработал для участников программу экспертной оценки.

Отметим, что финал конкурса «Золотая стажировка» пройдет 11 июня онлайн в прямом эфире. Присоединиться и узнать имена победителей смогут все желающие.