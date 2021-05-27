Герой России рассказал о возможности атаки самолетов НАТО

Герой России, летчик-испытатель Анатолий Кнышов заявил, что самолетам НАТО очень повезло, что российские истребители не их сбили, отражая нападение на отечественные бомбардировщики, которое произошло в нейтральных водах Средиземного моря.

Об этом он сказал, комментируя инцидент, произошедший в небе над территорией между Ливаном и Кипром, где проходили учения по уничтожению военно-морских баз условного противника, передает Общественная служба новостей. По данным СМИ, отечественные истребители Су-35 дали отпор самолетам НАТО, когда те пытались перехватить бомбардировщики ВКС России, возвращавшиеся на авиабазу в Сирии.

По словам Кнышова, в нейтральных водах, во избежание подобных инцидентов, специально заявляется маршрут следования к месту выполнения задачи. На время военных учений участок их проведения закрывается для всех, заходить на эту территорию могут лишь участники учений. То, что самолеты НАТО оказались в этой зоне, является нарушением норм, предусмотренных международными нормами.

В беседе с Общественной службой новостей герой России предположил, что сообщения об атаке на российские самолеты могут не соответствовать действительности. Если же информация подтвердится, РФ придется дать суровый ответ. “Это могло привести к тому, что наши истребители могли просто сбить атакующие самолеты”, — подчеркнул Кнышов.