«Наши самолёты будут летать в мезосфере»: Лукашенко ответил на западные санкции

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на экстренной пресс-конференции пообещал возобновить полёты белорусских авиакомпаний в ближайшее время.

– Сейчас ЕС и примкнувшие к нему страны развязали бандитско-фашистскую кампанию против белорусской авиации. Мы глубоко убеждены, что это было сделано исключительно для выдворения отечественных авиакомпаний с рынка, ибо в последние годы наша доля росла, а их – падала. Но мы готовы дать достойный ответ на эти абсолютно незаконные санкции. Я уже подписал распоряжение, чтобы белорусские самолёты летали на высоте не ниже 40 километров, ибо в мезосфере суверенитет воздушного пространства уже не действует. Нам потребуется несколько модернизировать наш авиапарк, но я уже связался с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, россияне нам в этом помогут, – заявил белорусский лидер.

После заявления Лукашенко акции авиакомпании «Белавиа» выросли на 30 %. Кроме того, неординарным решением Минска заинтересовались другие страны, которые ранее сталкивались с подобными ограничениями. Уже в следующем году белорусская технология модернизации самолётов для полётов в мезосфере может быть использована иранскими и северокорейскими авиакомпаниями.

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