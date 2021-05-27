 

Россия решила выдать Белоруссии обвиняемого в беспорядках

27.05.2021, 18:34, Новости дня
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Постановление о выдаче Белоруссии гражданина этой страны, обвиняемого на родине в участии в массовых беспорядках, признали законным, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Из картотеки столичных судебных дел следует, что Казимиров был арестован в РФ с целью выдачи в январе этого года. При этом в инстанции не смогли уточнить фабулу уголовного дела – когда, где, при каких обстоятельствах он, по данным следствия, стал участником беспорядков, передает РИА «Новости».

«В Московском городском суде рассмотрены жалобы Андрея Сергеевича Казимирова и его защитников на решение заместителя генерального прокурора Российской Федерации о выдаче Казимирова компетентным органам Республики Беларусь… Суд постановил признать решение законным и обоснованным», – сообщили в пресс-службе.

В суде также добавили, что вынесенное сегодня постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Согласно Уголовному кодексу Белоруссии – «Участие в массовых беспорядках, выразившееся в совершении уничтожения имущества или сопровождающееся вооруженным сопротивлением представителям власти» – в стране мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.

В марте КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. Также в Белоруссии возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях.



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