Мишустин прибыл в Минск для участия в заседании Совета глав правительств СНГ

Глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл в Минск, где он проведет переговоры с премьером Белоруссии Романом Головченко и примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

Премьеры проведут переговоры перед заседанием Совета глав правительств, которое пройдет в Минске 28 мая. На пятницу намечен также встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи, передает РИА «Новости».

В апреле Мишустин заявил, что РФ и Белоруссия смогут наращивать интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства и использовать его возможности для повышения эффективности экономик двух стран.