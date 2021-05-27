Мнение: Письмо: “Будет тупить, ибо списывать стыдно”

Ищейка и Оправдашка – это векторная пара, с которой жизнь превращается в судебное разбирательство.

Ищейка находит новые и новые улики, а Оправдашка все время объясняет, почему она сделала это и не сделала то.

Обычно эта векторная пара живет в одном человеке, он все время как будто выступает своим адвокатом и он же расследует преступление, подшивая к делу новые и новые данные.

Когда читаешь или слушаешь векторных Оправдашек, становится понятно, что собеседники им не нужны и даже мешают.

Они подробно перечисляют, почему и отчего у них не получилось это и не вышло то, доказывают, что не было ни малейшей возможности поступить иначе. Иногда посыпают пеплом свои и чужие головы, потом опять оправдываются и доказывают, что иного выхода не было.

Оправдашке нужны молчаливые присяжные со строгими внимательными лицами, чтобы она могла непрерывно отстаивать себя у своей Тревоги, своего единственного оппонента, и защищать свою корону.

Разбирайте самостоятельно это письмо и обратите внимание, как автор отражает воображаемые нападения и разъясняет в мельчайших подробностях, почему ее сын кажется лентяем и эгоистом, а на самом деле блистательный, умный и чуткий молодой человек.

И расскажите, в чем главные ошибки этой матери, раз уж она назначила вас присяжными.

burundelka

Здравствуйте Эволюция. Спасибо за возможность написать и, если письмо покажется пригодным для разбора получить обратную связь.

Коротко о себе. Замужем 18 лет. В браке хочется думать что баланс, но скорее умеренный дефолт. За 18 лет была масса качелей от острого дефолта к разводу, затем к балансу, затем назад. Пока есть ощущения что мы в точке равновесия. Есть наш сын 17 лет, о нем и пойдет речь.

О сыне, он единственный, я мамо-курицо которая очень любит этого вредного и довольно сложного человека, на мой взгляд материнская любовь гораздо сильнеё во мне чем любовь к мужу. И скорее всего именно в этом причина ситуации по которой я обращаюсь.

Ситуация такова, что я когда сын рос я была не последовательной, качало от гиперопеки до спартанских условий. Муж взгляды на развитие самостоятельности из серии погреть еду, дойти до школы и остаться одному дома , учиться , заниматься уборкой , поддерживал и помогал воплощать пока приучали. Из фактов, 3 раза сменили школу . Первый был во 2 классе. Когда ребенка устраивала в классную и сильную гимназию, шли дети обучение по программе школа 2000, на мой взгляд программа странная и не логичная. Предварительной подготовкой не озаботилась, понадеялась на то, что мозги есть, остальное приложиться. Муж мой оптимизм не разделял, но в конфронтацию не входил, позволял попробовать. После того как в первом классе по вине гимназии за год сменилось 5 учителей, хотели забрать, но ко второму классу вроде как ситуация с учителем наладилась, была надежда что и с обучением все образуется. Увы во втором классе сын не показал ни желания к учебе ни к дисциплине, помучавшись еще год перевели его в школу по-проще. Это был 2-ой раз. Муж ко всем школьным делам был задействован опосредованно, так как основной свой функционал видел в обеспечении семьи, мне на откуп дал возможность принимать решения, предварительно до принятия я выдавала ему факты и результаты, а дальше шли к оптимальному развитию. К сожалению в новой школе тоже все не пошло по-маслу. Сын не хотел продолжать обучение, не хотел соблюдать правила, обострил конфликт с учителем . Конфликт состоял в том что от него требовали выполнения правил, и подчинения не только уставу школы но и личным взглядам учителя. Я из за своей слепоты и тупости вместо нейтрального отношения встала на его сторону и дополнительно насвинячила. Правила школы да, но предвзятость педагога которая с ходу начала учить меня правильно жить и воспитывать оттолкнула. Факты чтобы инициировать разборки о предвзятом отношении учителя и по совместительству его классной у меня были: домашки исправленные на ровном месте, искусственно заниженные оценки, несоответствия заявленной теме и факту пройденного материала. До его 4 класса мне помимо работы приходилось учиться вместе с ним. В обеденный перерыв я штурмовала сетевой город, и на основании заявленных материалов искала как дополнительно объяснить и рассказать ребенку пройденный им сегодня материал. Сейчас пишу и не по себе от штурмана и своей короны “яж лучше учителя”. Сейчас и с более прочищенными после чтения блога мозгами я бы многое сделала иначе. К сожалению фарш невозможно провернуть назад. С горем пополам, доучившись до 5 класса перевелся ребенок и попали к чудеснейшей классной. Любви к учебе и рвения ребенок все так же не проявлял.Но уважение к конкретно этому учителю и попытки барахтаться выполнял. Увы уважения по факту ни к учителю ни ко мне как к родителю было не достаточно. Их чудо классная старалась собрать в кучу их всех, по каким то играм на коллективное взаимодействие еще каким то приемами убрать разделение между детьми на успешных и неудачников , любимчиков и аутсайдеров. так как после выпуска из 4 класс разбился на несколько враждующих между собою лагерей. Она старалась сгладить межличностные конфликты в классе. Она как могла старалась разбудить желание учиться не только у сына но и у остальных детей, тратила массу усилий. В итоге класс в полном составе дошел до 9 в относительно дружной атмосфере. Мы с мужем по очереди за все это время пытались заниматься сыном и домашкой, но увы, ролики про орущих горе родителей больше соответствуют правде, родителем и опекуном я себя считаю не справившейся, или ж гавном. Муж в этой ситуации когда пытался и включался , но толком не мог сфокусироваться, он более занятой человек, да и не педагог по образованию. После 9 класса на педсовете мне как родителю предложили забрать документы и не мучить ни себя не ребенка. Увы, я не только курица, но и упрямая курица. После беседы с мужем а затем с сыном и довольно сильного давления на последнего, было принято решение забрать документы и поступать в кадетку при летной школе. Как ни смешно, все получилось, сын поступил. Предварительно готовился к кроссам, и марафонам, кропел над учебниками . Но проучившись год выдал что жизнь в казарме и военная дисциплина не его, помимо этого он еще и по успеваемости не просто просел, а слил пару предметов. При этом выдал что хочет летать, но не в за штурвалом боевого самолета, а в гражданском формате . Горе, разочарование и более острую попаболь придумать сложно. Вопрос про все это, стоит ли верить желанию и вкладываться в репетиторов тянуть и стараться мечта это или отмазка? Или уже поздно? Слитые им предметы профильные и их восстанавливать довольно сложно и трудоемко. Либо смириться с тем что если не вложила в парня изначально, то и хорошего не добиться, не прыгать высоко? Стоит ли предложить ему искать более доступную профессию? И как это сделать, со слов сына он себя видел и за летным штурвалом, и техником, который исследует внутренности машины и чинит и восстанавливает что то. Но чаще в быту сын это демон – разрушитель, в его руках ломаются ручки дверей, рассыпаются стулья и в принципе чего не взял, того сломает. Еще подробности : по здоровью применительно к службе в армии категория А, по мозгам в общении и в быту не глуп, встречая сложную и не знакомую технику исследует её с азартом и любопытством, в итоге получает результат. Умеет показать свои мысли, претендует на философию, умеет в черный юмор, троллинг, по отношению самым близким ответственный, чуткий, добрый но когда ответственность перед близкими пересекается с его интересами будет тверд и настойчив соблюдая свои . Когда надо в монотонную работу ленив. Там где не понимает будет тупить, ибо списывать стыдно, а учить не интересно. Взгляд мужа сейчас на конечный итог: заставить не можем, но хочется какого – то будущего, давай раз хочет в гражданскую авиацию поверим. Мой собственный, что скорее мечту сделать планом А, но готовить план Б, но как сделать это правильно? Буду очень благодарна если попаду на разбор.