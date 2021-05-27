Писатель и телеведущий Дерек Бласберг и его партнер стали родителями близнецов

В семье 39-летнего светского журналиста и его спутника жизни Ника Брауна радостное событие – пара стала родителями близнецов! Первыми фотографиями с новорожденными малышами Дерек Бласберг поделился на своей странице в Instagram, на которую подписано более 1 миллиона человек. В подписи к снимкам глава модного поздразделения YouTube рассказал, что дочь назвали Грейс, а сына – Ноа. Дети появились на свет благодаря суррогатной матери.

Добро пожаловать в этот мир, Грейс и Ноа. Они родились 18 мая в 2:35 и 2:40 соответственно (дамы вперед!). Для меня честь стать отцом этих двух прекрасных ангелов. От всего сердца благодарю Ника за то, что он – замечательный спутник по жизни, мой лучший друг, а теперь и родитель наших детей. Спасибо нашей чудесной суррогатной матери за то, что воплотила нашу давнюю мечту в реальность. Спасибо всем, кто вырос в нетрадиционных семьях или создал свою собственную нетрадиционную семью и тем самым проложил нам путь к созданию собственной. И большое спасибо нашим друзьям, родственникам, коллегам за поддержку, а также врачам и всем остальным, включая юристов.

Также Дерек признался, что у них были трудности с оформлением отцовства, но благодаря поддержке родных и друзей у них все получилось:

Тот, кто сказал, что “нужна деревня, чтобы вырастить ребенка”, не был однополым родителем, у которого дети появились при помощи суррогатной матери за пределами штата во время пандемии. Нам потребовалось очень много “деревень”, точнее округов, штатов и так далее, чтобы у нас появилась своя семья, и мы жутко всем благодарны. Это настоящее блаженство. Посылаем много любви, позитивных эмоций и отцовского оптимизма по отношению к каждому будущему человеку на этой планете. Всем до встречи через 18 лет!

Дерек Бласберг – журналист, писатель и телеведущий. Пишет для Vanity Fair, выпускает свои книги, ведет активную светскую жизнь, а уже несколько лет возглавляет модное направление YouTube. В списке его хороших друзей соосновательница Музея современного искусства “Гараж” Даша Жукова, Рианна, Гвинет Пэлтроу, Синди Кроуфорд, Орландо Блум, Вирджил Абло и многие-многие другие. Даже вечеринка в честь его дня рождения превращается в лучший светский прием, а список гостей может посоревноваться с явкой на “Оскаре”.

Дерек Бласберг, Гвинет Пэлтроу и Дакота Джонсон