В листинге SPAC Acorns изображен потребительский финтех-бизнес с доходом от SaaSy

Еще один день, еще один публичное размещение единорога.

Сегодня это Acorns, финтех-сервис для потребителей, который сочетает в себе сбережения и инвестирование в продукт freemium. Это компания, которую TechCrunch широко освещает с момента ее основания, в том числе через влияние пандемии на ее бизнес, как хорошее, так и плохое.

Биржа исследует стартапы, рынки и деньги.

Читайте его каждое утро на Extra Crunch или получайте информационный бюллетень The Exchange каждую субботу.

Желуди вписываются в более крупный бум сбережений и инвестиций, наблюдавшийся за последние четыре или пять кварталов, когда потребители, пострадавшие от экономических изменений, вызванных COVID-19, обратились к хранению денежных средств и увеличению темпов инвестирования в свои акции.

К настоящему времени это старые новости, но у нас нет четкого представления об экономике потребительских финтех-стартапов, ускоренных пандемией. Теперь, когда Acorns решили разместить листинг через SPAC — подробнее об этом чуть позже — мы делаем.

Итак, сегодня утром мы раскрываем сделку с Acorns и ее инвесторскую колоду, но мы также пытаемся лучше понять, почему венчурные капиталисты вложили в эту сферу так много денег, и итоговую экономическую картину, создаваемую компаниями, которые у них есть. финансируется. Значит, желуди — наш подопытный.

Мы начнем с краткого обзора сделки под руководством SPAC, прежде чем перейдем к ее результатам. В пролом!

Сделка Acorns SPAC

Если ваши глаза затуманиваются, когда мы просматриваем детали еще одной транзакции SPAC, я вас понимаю. Будем краткими. Вот что вам нужно знать:

Acorns объединяется с Pioneer Merger Corp., публичной чековой компанией.

Генеральный директор Acorns Ноа Кернер и «спонсор Pioneer» отдают по 10% своего капитала избранным клиентам.

При объединении компания будет торговать на Nasdaq под тикером OAKS.

Вы знаете, что вы сажаете желуди расти. Хар-хар.

Вот финансовые детали транзакции, представленные в колоде инвестора компании: