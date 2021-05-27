 

Ученые объяснили связь аденовирусных вакцин с редкими случаями тромбоза

27.05.2021, 18:04, Разное
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Исследование показало, что после прививки вакцинами с аденовирусным вектором (AstraZeneca, Johnson & Johnson), генетический материал (ДНК) для синтеза S-белка коронавируса, который эти вакцины доставляют в организм человека, попадает не в цитоплазму клетки, где патоген обычно производит белки, а в ядро. Там от некоторых ДНК могут отщепляться части, из-за чего создается мутантная версия S-белка, которая не способна связаться с клеточной мембраной (этот процесс важен для выработки иммунитета). Именно мутантные версии белка провоцируют редкие случаи образования тромбов — примерно один на 100 тысяч привитых.

В то же время мРНК-вакцины, такие как Pfizer и Moderna, доставляют генетический материал шиповидного белка в клеточную цитозольную жидкость, а в не в ядро, что помогает избежать таких побочных реакций.

«Когда эти гены вируса находятся в ядре, они могут создать некоторые проблемы», — рассказали ученые.

По мнению авторов исследования, разработчики аденовирусных вакцин могут изменить последовательность нуклеотидов в гене шиповидного белка и предотвратить его расщепление. Как сообщила газета Financial Times, компания Johnson & Johnson уже обратилась к ученым за рекомендациями по усовершенствованию вакцины.

Напомним, вакцина «Спутник V» также создана на основе аденовируса, в который встроен участок генома SARS-CoV-2. Однако о случаях тромбоза после вакцинации этим препаратом в настоящее время сообщений нет. Аденовирусные весторы, которые применяют для ее изготовления отличаются от тех, которые используют AstraZeneca и Johnson & Johnson.



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