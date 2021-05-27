В Беларуси покончил с собой 18-летний фигурант дела о “беспорядках”. Он обвинил в своей смерти Следком

По данным правозащитников, Стаховский 25 мая был на допросе по этому делу. Стаховский – сирота, жил в общежитии, именно сотрудники общежития указали на него как на участника протестов, после чего он стал фигурантом уголовного дела, отмечает “Весна”.

26 мая на странице Стаховского во “ВКонтакте” был опубликован пост – предсмертная записка (в соцсети он зарегистрирован под фамилией Меркулов, отмечают правозащитники).

В этой записке Стаховский обвинил в своей смерти Следственный комитет.

“Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок, как суицид”, – отметил он.

Скриншот: Дима Меркулов / vk.com

Управление Следком в Минске подтвердило БЕЛТА факт смерти Стаховского. Его тело нашли “с признаками падения с высоты”.

Как сообщает издание TUT.BY в Twitter, на место гибели Стаховского люди начали приносить цветы, свечи и лампады, но силовики сегодня под угрозой увольнения потребовали у консьержа убрать “стихийный мемориал”. Женщина отказалась, “потому что верующая”.

К стихийному мемориалу на месте гибели Дмитрия Стаховского приехали силовики.

Как сообщили жильцы, силовики под угрозой увольнения потребовали у консьержа убрать цветы, лампады и свечи, которые туда приносили люди, однако женщина отказалась, «потому что верующая». pic.twitter.com/TkCxEyio32

— TUT.BY (@tutby) May 27, 2021

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили до 100 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

По состоянию на 27 мая в Беларуси политическими заключенными признаны 423 человека, сообщил правозащитный центр “Весна”. Большинство из них попало под уголовное преследование после президентских выборов.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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