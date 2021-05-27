Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии вакцинацию от COVID-19, ситуацию на Донбассе и Крымскую платформу

Они обсудили борьбу с коронавирусом и его последствия, реформы в Украине и сотрудничество с целью преодоления дестабилизирующих действий России. В офисе президента отметили, что во всех сферах Евросоюз продолжает оказывать Украине поддержку.

“Президенты договорились о необходимости активизировать усилия по предоставлению Украине необходимого количества вакцин [против коронавируса], обсудили перспективы создания в ЕС механизма распределения вакцин и положительно оценили роль программы COVAX, в работу которой Евросоюз делает существенный вклад. Лидеры также договорились продолжать сотрудничество с целью обеспечения взаимного признания цифровых сертификатов для восстановления неприоритетных путешествий граждан Украины и ЕС”, – говорится в сообщении.

Также Зеленский и фон дер Ляйен обменялись мнениями о ситуации на Донбассе. Они подтвердили приверженность полному выполнению Минских соглашений, нормандскому переговорному формату и “решительную поддержку со стороны ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины”.

“Евросоюз остается полностью преданным своей политике непризнания незаконной аннексии Крыма и города Севастополя Российской Федерацией. Лидеры обсудили начало работы Крымской платформы и договорились о сотрудничестве в этом формате. Урсула фон дер Ляен приветствовала личную инициативу Владимира Зеленского о начале этого важного международного формата с целью деоккупации Крымского полуострова и защиты прав людей, которые там проживают”, – заявили в Офисе президента.

Зеленский и фон дер Ляйен также обсудили политическую ассоциацию и экономическую интеграцию между Украиной и ЕС и “приветствовали усилия Украины, направленные на реализацию ее европейских стремлений, в частности путем постоянного тесного сотрудничества с целью укрепления верховенства права и реформ”.

В Офисе президента заявили, что Украина в последние несколько месяцев достигла “существенного прогресса” в реализации реформ, несмотря на дестабилизационные действия России и эпидемию COVID-19.

“Стороны отметили прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также выразили надежду на начало консультаций по пересмотру торговой либерализации в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли и пересмотра достижения целей Соглашения об ассоциации. Они также приветствовали прогресс, достигнутый в контексте выполнения условий второго транша макрофинансовой помощи, отметив дальнейшие шаги, которые должны быть осуществлены, в частности в сфере судебной реформы и борьбы с коррупцией”, – говорится в сообщении.

Также Зеленский и фон дер Ляйен подтвердили готовность как можно скорее завершить технические процедуры для подписания Соглашения об общем авиационном пространстве.

“Они высоко оценили сотрудничество по подготовке Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA), поздравили рекомендации предыдущей оценочной миссии и согласились начать осуществление оценки на месте, как только позволит эпидемическая ситуация”, – добавили в пресс-службе.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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