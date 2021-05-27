 

В Киеве произошло ДТП с участием шести грузовиков, в двух из них были сотрудники Нацгвардии

27.05.2021, 18:00, Новости дня
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“На въезде в Киев со стороны Борисполя 27 мая произошла масштабная ДТП – столкнулись шесть грузовиков. В аварию попали и два грузовика Нацгвардии. Военнослужащие НГУ не пострадали и помогали спасти водителя, которому досталось больше всего”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/4171206769567868

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) отметила, что авария произошла уже на территории Киева, в Дарницком районе.

“В одном из грузовиков был зажат мужчина в кабине водителя. […] Не теряя времени, бойцы [ГСЧС] сразу же приступили к деблокированию водителя. Освободив мужчину, его передали работникам скорой медицинской помощи”, – рассказали в службе.

В ведомстве отметили, что для предупреждения возможного возгорания с проезжей части Бориспольского шоссе смыли разлитое топливо.

“Вартові Еспресо” рассказали в Facebook, что нацгвардейцев везли МАЗы.

“Автомобили стояли перед светофором при въезде в Киев и ждали разрешающий сигнал. В этот момент, по неизвестным причинам, DAF на полной скорости влетел в заднюю часть Renault. По инерции Renault ударил МАЗ Нацполиции, тот – следующий полицейский МАЗ. Затем МАЗ ударил DAF”, – объяснили в сообществе.

По его данным, пострадал именно водитель виновника ДТП.

“Как рассказывают прохожие, водителю около 50 лет. Его в тяжелом состоянии, но вменяемого, забрала “скорая” в больницу. К счастью, больше никто не пострадал”, – отметили “Вартові Еспресо”.

https://www.facebook.com/vartovi.espreso/videos/221382932867643/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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