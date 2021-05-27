Основатель NEXTA Путило попросил власти Польши усилить его охрану

На пресс-конференции также присутствовали Дмитрий и Наталья Протасевичи – отец и мать оппозиционного журналиста, сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, которого задержали в аэропорту Минска.

По словам Путило, угрозы им поступают несмотря на то, что они находимся за границей.

Основатель NEXTA обратился к властям Польши и других стран о дополнительной помощи и охране. Он призвал усилить международное давление на власти Беларуси, поскольку в Минске понимают только “язык силы”.

“Только беспрецедентное давление на режим способно остановить его (считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко. – “ГОРДОН”), спасти новые невинные жизни белорусов, спасти Романа”, – сказал Путило.

В числе возможных мер давления он назвал “экономическую, политическую, информационную, дипломатическую и транспортную блокировку” Беларуси.

Во время пресс-конференции родители Протасевича обратились к властям стран ЕС и США с просьбой помочь освободить их сына.

ВИДЕОВидео: in time Ukraine / YouTube

Контекст:

Истребитель белорусских ВВС 23 мая по поручению Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки в Минске стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

Белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Как рассказали пассажиры, Протасевич запаниковал, когда узнал о посадке самолета в Минске. Когда его начали обыскивать и пассажиры спросили у него, что происходит, тот ответил: “Здесь меня ждет смертная казнь”. Издание TUT.BY уточнило, что журналиста в Беларуси обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, самое суровое наказание по инкриминируемым статьям – 15 лет лишения свободы (организация массовых беспорядков).

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран.

Кабинет Министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая. МИД Беларуси направил Украине ноту протеста из-за этого “возмутительного решения”. “Белавиа” отменила все рейсы в Украину до конца августа и пообещала вернуть деньги за билеты.

Паблик NEXTA получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

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