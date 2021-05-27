 

Фалеса рассказал, как Ани Лорак поздравила его с 60-летием

27.05.2021, 18:00, Новости дня
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По словам Фалесы, певица поздравила его в sms “рано утром”. Он сообщил, что отпраздновал юбилей в компании друзей.

“Были шашлыки, вино, водка и близкие друзья. Рано утром получил поздравительное сообщение от Каролины”, – резюмировал Фалеса.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. В гражданском браке со своим продюсером Фалесой она прожила с 1997-го по 2005 год, а после разорвала отношения. В апреле 2021 года, комментируя их отношения, Ани Лорак заявила, что продюсер “относился к ней как к объекту по зарабатыванию денег и ставил карьеру превыше всего”.

Певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России. Личную жизнь артистка не комментирует.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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