Байден поручил разведке узнать о происхождении коронавируса за три месяца

По мнению президента США Джо Байдена, американское разведывательное управление должно уделить больше внимания теории происхождения коронавируса. Он поручил агентству узнать об источнике SARS-CoV-2 и доложить о проделанной работе в течение трех месяцев.

Также американский лидер призвал спецслужбы сообщать о своей работе Конгрессу. Байден отметил, что США продолжат работать с единомышленниками по всему миру. Мол, необходимо заставить Китай участвовать в полном и прозрачном международном расследовании, которое будет основано на доказательствах. Страна, в которой была зафиксирована первая вспышка нового типа коронавируса, должна предоставить доступ ко всем соответствующим данным, считает президент США.

“В рамках отчета я интересуюсь, в каких областях могут потребоваться дальнейшие исследования, включая конкретные вопросы, касающиеся Китая”, – сообщил Байден.

Стоит отметить, что за все время в США было выявлено свыше 33 миллионов случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались более 590 тысяч человек. По состоянию на 26 мая 2021 года, в стране сделано почти 230 миллионов прививок.