 

Коррупция в России выросла почти на 21%

27.05.2021, 17:40, Разное
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Из статистических показателей, опубликованных на сайте Генеральной прокуратуры России, следует, что количество преступлений коррупционного характера увеличилось на 20,6% за период с января по апрель 2021 года. Соответственно, вырос и ущерб от коррупции – до 23 миллиардов рублей.

Рост выявленных коррупционных преступлений в прокуратуре связывают с более активной работой силовых структур по предотвращению коррупции в России. Отметим, что за текущий рост преступления подобного характера увеличились на 15 тысяч по сравнению с прошлым годом.

В целом, как отметили в ведомстве, количество вяленых случаев получения или дачи взяток увеличилось на треть. Причем, в 30% преступлениях размер взятки превышает десять тысяч рублей.

Из “карты преступлений” следует, что лидерами антирейтинга в России являются Пермский и Ставропольский края, а также Республика Башкортостан. Там зафиксировано 135, 113 и 101 случай взяточничества соответственно.



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