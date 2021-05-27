Голикова допустила вакцинацию мигрантов в ближайшее время

Вопрос о вакцинации от коронавируса мигрантов и иностранных студентов правительство РФ будет решать в ближайшее время, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Данный вопрос перед правительством РФ поставил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время селекторного совещания, посвященного вопросам вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

По словам Бабушкина, вакцинация от коронавируса в его регионе проходит по дорожной карте, утвержденной в марте этого года. Он обеспокоен, что с увеличением в области числа трудовых мигрантов, риск распространения коронавирусной инфекции возрастет, передает Sputnik.

В Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ уточнили, что в настоящий момент на территории РФ осуществляется вакцинация только граждан России.

Ранее муфтий Москвы Альбир Крганов призвал легальных мигрантов РФ вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что руководство РФ продолжит терпеливо разъяснять важность вакцинирования от коронавируса, гражданам нужно осознать, что для защиты здоровья и для полноценной жизни в условиях продолжающейся пандемии нужно сделать прививку.

Вместе с тем, президент РФ Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя. По его словам, граждане сами должны осознать эту необходимость.