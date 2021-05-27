 

Польская домохозяйка собрала на Kickstarter 18 млн евро на поимку Лукашенко

27.05.2021, 18:34, Разное
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44-летняя жительница Гданьска Магда Пршебольска собрала более 18 млн евро на международной краундфандинг-платформе Kickstarter на поимку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Эти деньги сможет получить любой человек, который сумеет поймать Лукашенко живым и доставить его в Международный уголовный суд в Гааге.

18 миллионов евро на поимку ЛукашенкоВ случае, если белорусского лидера удастся взять мёртвым, то за его поимку будет выплачена лишь половина награды. Пршебольска активно агитирует соседей участвовать в операции по похищению Александра Лукашенко. Так, она распечатала на своём принтере 30 листовок с объявлением о награде, которые расклеила по району, а также опубликовала объявление в группе Гданьского клуба собаководов в Instagram.

К настоящему моменту на призыв Магды Пршебольской откликнулось 11 человек, в том числе её муж и сын. До момента поимки Лукашенко средства будут лежать на банковском депозите со ставкой 3% годовых, которыми сможет пользоваться семья Пршебольских.

– Я видела новости про то, как Лукашенко сбил самолёт, чтобы поймать ребёнка. Такому тирану не должно быть покоя и прощения. К счастью, в Европе немало неравнодушных людей, которые пожертвовали мне все эти средства на эту благородную миссию. Я обещаю, что средства будут размещены на самом надёжном счёте с самой высокой ставкой. Мой муж сам работает в банке, куда мы положили деньги. И я с уверенностью могу сказать, что мы будем держать их у себя, пока Лукашенко не поймают или он не умрёт от естественных причин, – рассказала Магда Пршебольска.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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