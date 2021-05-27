Бывшая девушка принца Гарри Челси Дейви об их отношениях: “Мне было страшно и некомфортно”

Принц Гарри и Чесли Дейви познакомились в юности, а в студенческие годы молодые люди начали встречаться. Они были вместе на протяжении почти семи лет, но расстались. Сегодня 35-летняя Челси в интервью американским СМИ призналась, что совсем не жалеет, что так и не породнилась с монархами.

Дочь владельца крупного сафари-парка в Зимбабве и юрист по образованию ушла от принца в 2010 году, заявив, что “королевская жизнь не для нее”. Молодые люди и до этого несколько раз на протяжении почти семи лет объявляли о расставании, но на этот раз Челси больше не вернулась. Спустя годы Челси объяснила, почему не захотела стать женой Гарри. Девушка тяжело переживала постоянное внимание прессы и преследования папарацци. Рядом с принцем, по признанию Челси, ей было “страшно и некомфортно”.

Папарацци всегда снимут вас, если вы в четыре утра выходите из клуба. Но никто никогда не будет фотографировать, как вы идете на работу, – приводит слова бывшей девушки принца издание Mirror.

За девушкой действительно “охотились” папарацци, пытаясь собрать на подругу принца компромат, и однажды засняли ее на выходе из бара в четыре утра. При этом Челси – девушка из состоятельной семьи и, будучи в отношениях с королевской особой, почти всегда работала, но совсем не хотела афишировать сей факт. В итоге Дейви сначала подолгу путешествовала со своим братом, на некоторое время осела в Кейптауне, а потом заявила, что не намерена возвращаться в Англию. Принц Гарри и Челси Дейви

Напомним, Челси Дейви и принц Гарри встречались на протяжении семи лет, с 2003 по 2010 год, то расставаясь, то сходясь вновь. При этом после окончательного разрыва они сумели сохранить дружеские отношения. В 2011 году они даже были вместе на свадьбе принца Уильяма. А в 2018 году она была приглашена на бракосочетание принца Гарри с Меган Маркл. Однако на самой церемонии Челси не сдерживала чувств и в какой-то момент прослезилась. Ее лицо в ту секунду попало в объективы всех теле- и фотокамер. Британский эксперт по языку жестов Джуди Джеймс прокомментировала это так:

Когда Челси приехала на церемонию, все вокруг общались и смеялись. Она же сразу села на скамью, глядя в пустое пространство перед собою и слегка покусывая губы. В конце церемонии она делала точно так же. Но в конце как раз и была самая эмоциональная часть торжества.

В том же 2018 году авторитетное издание Vanity Fair, в свое время опубликовавшее первое интервью Меган Маркл об их с Гарри романе, привело слова близкого друга семьи Челси Дейви: якобы она была очень расстроена, узнав, что не приглашена на вечеринку после торжественной церемонии. По словам источника, Челси и Гарри созвонились на прошлой неделе, накануне свадьбы принца:

Это был их последний разговор. Прощальный звонок, в ходе которого оба признали, что у Гарри началась новая жизнь. Челси была очень эмоциональна, она расплакалась и передумала идти на свадьбу. Но в конце концов, она все же согласилась прийти и обещала Гарри, что не будет пытаться попасть на вечеринку и быть там незваной гостьей.

В марте прошлого года она дала большое интервью, в котором подтвердила, что находится в крепких гармоничных отношениях с новым мужчиной, однако не уточнила, с кем именно. Напомним, до таинственного незнакомца она встречалась с телевизионным продюсером Джеймсом Маршаллом, к слову, хорошим знакомым Меган. Репортеры даже предположили, что они готовятся к свадьбе, когда после бракосочетания экс-бойфренда с Меган ее заметили с кольцом, похожее на помолвочное. Но теперь можно с полной уверенностью утверждать, что те отношения подошли к концу.

