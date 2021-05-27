Звезда сериала “Форс-мажоры” опубликовал архивное фото Меган Маркл до встречи с принцем Гарри

Актер и звезда сериала “Форс-мажоры” Рик Хоффман опубликовал на своей странице в Instagram редкое архивное фото со своей коллегой по съемочной площадке Меган Маркл. Фото, вероятно, было сделано задолго до знакомства Меган со своим принцем и будущим мужем Гарри. Селфи, на которое случайно попал и экранный муж Маркл, актер Патрик Джей Адамс, Рик снял во время одной из репетиций – на снимке отчетливо можно рассмотреть распечатки сценария одного из эпизодов.

Множество лет назад… В далекой-далекой галактике, – подписал актер фотографию.

Рик Хоффман, Меган Маркл и Патрик Джей Адамс Меган Маркл и Рик Хоффман

Напомним, что, приняв предложение руки и сердца принца Гарри и переехав в Великобританию, Меган Маркл завершила актерскую карьеру. Между тем сериал “Форс-мажоры”, сделавший ее знаменитой, продолжался до 2019 года – тогда создатели объявили о начале съемок последнего, девятого сезона. Вернуться в проект перед его завершением решил экранный муж Меган – актер Патрик Джей Адамс, который пропустил последние сезоны. А вот знакового камбэка самой Меган и ее героини Рэйчел Зейн продюсерам добиться не удалось. Но они придумали ход, который бы позволил не нарушать сюжетную линию. По сценарию нового сезона Майк Росс (герой Патрика Джея Адамса) возвращается в Нью-Йорк из Сиэтла, куда он переехал с Рэйчел, и будет звонить ей по телефону. Непосредственного участия самой Меган в съемках не понадобилось, так как у создателей сериала в большом количестве сохранились ее звуковые записи.

Как стало известно еще в январе 2019-го, девятый сезон сериала стал последним. В качестве причины закрытия проекта создатели называли стабильно падающие рейтинги. По данным Fox News, восьмой сезон увидели 1,2 миллиона зрителей, что на 100 тысяч меньше предыдущего. И это критические цифры, учитывая, что первый сезон в 2011 году посмотрели 4,6 миллиона человек.

В сентябре 2019 года инсайдеры сообщали, что Меган собираеится вернуться в кино, однако подтверждения этим словам так и не нашлось. Герцогиня Сассекская сейчас принимает участие в индустрии только как продюсер и идейный вдохновитель – в прошлом году они с принцем Гарри взялись за продюсирование голливудского проекта, а этой весной супруги заключили крупный контракт с Netflix и уже представили первый документальный сериал о ментальном здоровье.

Меган Маркл для промо сериала “Форс-мажоры” Промо к первому сезону сериала “Форс-мажоры”