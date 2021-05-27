Картошка – кладезь витаминов: 4 вещества, которыми она богата, и как сделать ее максимально диетической (два необычных рецепта)

Картофель давно подвергается критике со стороны диетологов. Считается, что картофель по своей сути – бесполезный продукт, от которого нет пользы. Однако ученые выяснили, что на самом деле это не так. Картофель богат разными витаминами и должен присутствовать в рационе каждого человека.

Витамин С

Когда мы думаем о витамине С, то сразу вспоминаем апельсины и лимоны. Но в нашей любимой картошке витамина С содержится ничуть не меньше. Этот нутриент очень важен для организма, поскольку он защищает иммунную систему и играет значительную роль при формировании соединительной ткани. При недостатке этого витамина нередко бывают проблемы с зубами и полостью рта.

Витамин В6

Этот витамин является одним из необходимых для правильной работы организма. Он помогает в расщеплении белков и благотворно влияет на нервную систему. Специалисты заявляют, что небольшая картофелина содержит около четверти суточной дозы В6, который важен для хорошего психического здоровья.

Калий

Продукты с калием должны присутствовать в рационе, чтобы наши мышцы и нервы были в порядке. Однако перебарщивать с ним тоже нельзя, так как это может привести к проблемам с сердцем. Картофель является хорошим источником калия. Врачи рекомендуют готовить его в мундире, чтобы сохранить все ценные вещества.

Холин

Холин очень важен для здоровья нашего организма. Картофель занимает второе место по количеству этого вещества, уступив мясу и сое.

Холин благотворно воздействует на работу мозга, нервной системы и мышц. Одна картофелина в кожуре содержит примерно 10 % рекомендованной суточной дозы для взрослого человека. Особенно важно употреблять холин во время беременности.

Как приготовить полезный для здоровья картофель

Полезное и здоровое блюдо из картофеля должно быть нежирным, приготовлено в мундире и без лишнего масла. Таким образом вы сохраните все ценные вещества, которые в нем содержатся, и получите всю необходимую пользу. Картофель желательно употреблять вместе с другими овощами.

Что касается способа приготовления, то картошку лучше всего запекать в духовке, готовить на пару или отваривать в кожуре. В данном случае продукт не потеряет витамин С и калий.

Печеная или вареная картошка будет отличным дополнением для салата и придаст блюду сытости. Пюре можно делать не на молоке или сливочном масле, а на воде, в которой варился картофель. Так вы уменьшите его калорийность.

Далее – пара рецептов полезных блюд из картофеля.

Картофельный пирог без муки

Для приготовления данного вкуснейшего блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:

картофель – 500 г;лук – 1 шт.;яичный белок – 1 шт.;красная рыба слабосоленая – 100 г;укроп – пара веточек;оливковое или подсолнечное масло – для смазывания;соль – по вкусу.

Этапы приготовления

Предварительно необходимо нагреть духовку.Лук и картошку натереть на терке и тщательно отжать.К ингредиентам добавить нарезанный укроп и белок. Посолить и поперчить по вкусу.Форму или противень застелить пергаментной бумагой и смазать маслом. Выложить на нее часть картофельной смеси.Сверху положить ломтики красной рыбы.Завершить пирог остатками картофеля.Верхушку смазать оливковым маслом и поставить в духовку примерно на 35 минут, до появления румяного цвета.

Такой пирог непременно оценят как взрослые, так и дети.

Картофельные грибочки с пюре из брокколи

Для этого рецепта вам понадобятся:

картофель – 8 средних клубней;оливковое или подсолнечное масло – 3 ст. ложки;брокколи – 300 г;брынза – 50 г;орехи грецкие – 30 г;ароматные травы, соль и перец – по вкусу.

Как готовить

Перед готовкой рекомендуется как следует нагреть духовку.Из клубней картофеля вырезать грибы, а затем обильно смазать их маслом, посыпать травами и специями.Противень или форму застелить пергаментной бумагой и выложить картофельные грибочки. Выпекать на протяжении 40 минут.Пока готовится картофель, самое время заняться брокколи. Его необходимо залить горячей водой и накрыть крышкой. Отставить в сторону на 5 минут.Затем воду нужно слить и немного оставить для приготовления пюре. Измельчить брокколи при помощи толкушки. В процессе добавить столовую ложку оливкового масла и брынзу.В конце пюре можно украсить размельченными грецкими орехами.

Картофельные грибочки замечательно сочетаются с нежным пюре из брокколи и брынзы.