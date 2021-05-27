Можно даже в офис: свежие летние идеи для короткого маникюра

Многие девушки не знают того, как правильно накрасить ногти, чтобы они выглядели стильно, эффектно и красиво, если ногтевая пластина достаточно короткая. Зачастую мы думаем о том, что короткие ногти не оставляют нам другого выбора, как просто нанести гелевое или акриловое покрытие. Однако на самом деле можно сделать достаточно стильный и красивый маникюр.

Есть возможность нанести совершенно любой маникюр, от радуг и аппликаций до небольших иллюстраций. Вот некоторые интересные идеи, которые отлично подойдут даже для самых миниатюрных ногтей.

Ногти со звездочками (главное фото)

Это один из лучших вариантов маникюра, если у вас короткие ногти, так как прозрачное покрытие визуально увеличивает ногтевую пластину. Очень красиво смотрится такое покрытие в сочетании со звездочками, которые могут быть совершенно любого размера и цвета. Однако лучше всего смотрятся звезды среднего размера.

Аппетитные фрукты

Если хочется создать красивый летний маникюр, то стоит что-то нарисовать на ногтевой пластине.

Красиво будут смотреться небольшие фрукты, в частности, такие как клубника, банан и даже арбузы. Это выглядит очень стильно, ярко и необычно.

Двухцветные ногти

Для ногтей, которые не слишком длинные или широкие, чтобы на них можно было в полной мере продемонстрировать сложное ногтевое искусство, отлично подойдет простой двухцветный вариант.

Для этого нужно просто разделить поверхность ногтевой пластины на две части и покрасить каждую сторону в разный цвет. Посередине желательно оформить линию золотым лаком. Это сделает дизайн ногтей нейтральным, элегантным и приемлемым для любого случая.

Ногти с линиями

В ногтевом нейл-арте в 2021 году большой популярностью пользуются плавные линии на ногтевой пластине.

Это отличный вариант для коротких ногтей. Полоски могут полностью обрамлять ногтевую пластину или же их можно сделать только в уголках.

Цветочный дизайн

Если у вас есть возможность проявить творческий подход, то можно нарисовать на ногтях цветы любого размера.

Также отлично будут смотреться любые геометрические фигуры, смайлики и многие другие узоры.

Красивое омбре

Неважно, красите ли вы каждый палец в разный цвет или просто растушевываете несколько оттенков, стиль омбре выглядит просто восхитительно.

Стоит использовать яркие цвета и в конце добавить слой блесток, чтобы маникюр выглядел более ярко.

Параллельные полосы

Можно нарисовать несколько параллельных полос разного цвета, чтобы маникюр выглядел просто невероятно. Чтобы сделать ногти еще более яркими, можно добавить немного блеска.

Ногти с аппликациями

Можно делать красивые аппликации на коротких ногтях. Если вы хотите выполнить простой и эффектный нейл-арт, нужно просто накрасить ногти телесным цветом и разместить небольшую полоску мини-звезд около кутикулы.

Французский маникюр

Это один из самых любимых дизайнов ногтей девушек с короткой ногтевой пластиной.

Однако чтобы он выглядел нежно, на кончиках нужно сделать более тонкие линии, а не классический вариант. Можно поиграть с самыми разными цветами, чтобы придать образу особый стиль.

Украшения

Очень красиво выглядит маникюр, дополненный различными стразами и камешками. Их можно сгруппировать или распределить по всей поверхности ногтя.