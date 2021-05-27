Пикирующие мухи-убийцы настолько быстры, что теряют контроль над рулем

Мухи-убийцы могут развивать ускорение более 3g при воздушном нырянии, чтобы поймать свою добычу, но на таких высоких скоростях они часто промахиваются, потому что не могут скорректировать свой курс.

Таковы результаты исследования ученых из университетов Кембриджа, Линкольна и Миннесоты, опубликованного сегодня в Журнал интерфейса Королевского общества.

Мухи-убийцы (Coenosia attuata) совершают высокоскоростные воздушные погружения, чтобы атаковать летящую под ними добычу, достигая впечатляющих ускорений до 36 м / с2, что в 3,6 раза превышает ускорение свободного падения (или 3,6 g). Это происходит потому, что они хлопают крыльями при падении, сочетая ускорение механического полета с ускорением силы тяжести.

Это впечатляющий подвиг: ныряющие соколы, самые быстрые животные, обитающие в воздухе, развивают гораздо меньшее ускорение — всего 6,8 м / с2. Соколы ныряют, складывая крылья и просто позволяя гравитации ускорять их к своей добыче.

Однако для крошечной мухи-убийцы высокие скорости, достигнутые при воздушном погружении, могут стать неожиданностью — потому что исследователи считают, что муха не принимает во внимание эффект гравитации при нырянии с целью перехвата цели.

Чтобы получить свои результаты, исследователи построили прозрачную «летную арену» и пролетели через нее фиктивную жертву с постоянной скоростью. Мух-убийцы были засняты на высокоскоростные видеокамеры, когда они атаковали цель, и исследователи просмотрели отснятый материал в замедленном режиме — используя эти данные для восстановления всей последовательности атаки в 3D.

Исследование показало, что мухи-убийцы достигают гораздо большего ускорения в полете при взлете с потолка арены, чем при взлете с пола или стен. Мухи взмахивают крыльями с одинаковой скоростью, откуда бы они ни взлетали, указывая на то, что их скорость полета определяется сочетанием силы крыльев и силы тяжести.

«Когда мухи-убийцы взлетали с пола или стен арены, они двигались в то время, когда они могли выбрать кратчайший путь к цели. Но им это не удавалось, когда они взлетали с потолка, потому что высокое ускорение вызывало «сила тяжести изменила ожидаемую траекторию полета», — сказал Серджио Россони, аспирант кафедры зоологии Кембриджского университета и первый автор статьи.

Пикируя со сверхвысоким ускорением, Killer fly иногда очень быстро ловит свою жертву, но часто промахивается, потому что из-за своей скорости сложно изменить курс в середине пикирования, если жертва движется. Но даже если муха не приземляется на цель, пикирование быстро сокращает расстояние до жертвы, так что она может держать ее в поле зрения, совершая последние маневры, чтобы поймать ее.