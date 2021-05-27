Американцы представили спецробота, способного находить мины под землей

В Соединенных Штатах представлен новый образец робототехники – Digger Finger. Данная машина, работая автономно, способна находить скрытые под поверхностью земли предметы, в том числе и мины.

Процесс обнаружения посторонних объектов в поверхностном слое почвы происходит двумя методами – на ощупь (когда дело касается крупных предметов) и просеиванием.

Как пояснили сотрудники Массачусетского технологического института, при помощи сверхчувствительных датчиков робот может находить в земле любые посторонние предметы и извлекать их без малейших повреждений. Он способен достать даже мину, не подорвав ее неосторожным касанием. Впрочем, у робота будет и мирная работа. Например, во время археологических раскопок.