Тюлени помогли науке в изучении холодных антарктических вод

Изучение океанских вод, омывающих Антарктиду, связано с множеством трудностей. Например, крайне низкая температура и удаленность от обитаемых земель не позволяла собирать достаточное количество данных для анализа.

Но в этом помогли представители морской фауны. Как сообщили в шотландском университете Сент-Эндрюса, к работе им удалось привлечь самых обыкновенных тюленей, для которых ледяная акватория – естественная среда обитания.

Морские животные, на тела которых прикрепляли специальные датчики, ныряли на глубину до 900 метров! Даже при самом мощном техобеспечении ученые не смогли бы обеспечить столько глубоководных погружений. В данном же случае появилась реальная возможность понаблюдать за поведением и самих тюленей.