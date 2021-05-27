 

Тюлени помогли науке в изучении холодных антарктических вод

27.05.2021, 17:10, Новости дня
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Изучение океанских вод, омывающих Антарктиду, связано с множеством трудностей. Например, крайне низкая температура и удаленность от обитаемых земель не позволяла собирать достаточное количество данных для анализа.

Но в этом помогли представители морской фауны. Как сообщили в шотландском университете Сент-Эндрюса, к работе им удалось привлечь самых обыкновенных тюленей, для которых ледяная акватория – естественная среда обитания.

Морские животные, на тела которых прикрепляли специальные датчики, ныряли на глубину до 900 метров! Даже при самом мощном техобеспечении ученые не смогли бы обеспечить столько глубоководных погружений. В данном же случае появилась реальная возможность понаблюдать за поведением и самих тюленей.



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