Из-за боязни COVID-19 люди стали меньше обращаться в больницы. К чему это привело?



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Исследование фокусировалось на обращениях людей в приемные отделения по поводу аппендицита, камней в желчном пузыре, внематочной беременности и невынашивания беременности. С января по июль 2019 года было около 40 тысяч обращений в больницы по поводу этих четырех состояний. За аналогичный период 2020 года – 16 тысяч.

Снижение обращаемости началось в марте 2020 года. В скором времени уровень посещения медицинских учреждений по поводу внематочной беременности и камней в желчном пузыре вернулся к показателям прошлого года. Но с марта по июль количество обращений по поводу аппендицита и невынашивания упало на 20-39%.

Ученые не обнаружили никаких доказательств тому, что уменьшения посещения больниц по этим поводам плохо сказалось на пациентах. Пациенты, которые приходили за помощью, не были в худшем состоянии, чем их «товарищи по болезням» в 2019 году. Потребность в разных видах лечения, количество осложнений и продолжительность госпитализации не изменились.

Ранее ученые считали, что люди реже приходят в приемные отделения больниц только потому, что боятся заразиться коронавирусом. Также высказывалась версия, что заболеваемость действительно могла сократиться. Новое исследование подсказало, что могут существовать и другие причины.

«Наше исследование утверждает о возможности третьей причины: потенциально избыточное использование приемных отделений больниц до пандемии. Избегание больниц могло привести к тому, что люди стали лечить невынашивание амбулаторно или при помощи средств телемедицины. У некоторых пациентов с легкими симптомами или неосложненным аппендицитом симптомы могли пройти, или они могли обратиться за виртуальной помощью для консервативного лечения», – пишут ученые.

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Авторы исследования подчеркивают необходимость обращаться в больницу, когда это действительно оправдано. Однако людей нужно лучше информировать об альтернативах, в первую очередь, телемедицине. Виртуальная консультация, если она доступна, поможет понять, какой объем лечения нужен.

Ученые указывают, что поскольку они собирали данные исключительно в Онтарио, они не уверены, распространяются ли выводы исследования на другие провинции и страны. Кроме того, возможно, исследование не было достаточно длительным, чтобы обнаружить все осложнения.