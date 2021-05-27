На Украине ученые разрабатывают дешевую вакцину от COVID-19 на дрожжах

Собственную вакцину от коронавируса разрабатывают на Украине, причем способ для этого здесь был выбран действительно уникальный. Материалом для создания дешевого средства для прививок стали обычные дрожжи.

После распространения Covid-19 по всей планете, исследователи всего мира принялись активно разрабатывать не только лекарства от опасного недуга, но и вакцины для его профилактики. Собственный препарат планирует и Украина, власти которой отказались от закупки российского «Спутника-V». Разрабатываемое средство может стать поистине уникальным, ведь материалом для него стали обычные дрожжи. К созданию вакцины приступили специалисты Института биологии клетки НАН Украины во Львове. В своем изобретении украинские исследователи применили гуманизированный вид этого хлебопекарского продукта. В его клетках были синтезированы полимеры аминокислот в виде белков, их боковые группы при этом могут получить остатки разнообразных сахаров.

Новая методика позволит существенно удешевить производство препарата от коронавируса. Гуманизированные дрожжи в простой среде разрастаются с большой скоростью, на их основе на базе лаборатории ЛИБК уже ранее произвели ряд продуцентов витаминов и антибиотиков. При этом сами дрожжи указанного вида на Украине пока не производит ни одно предприятия. Для решения проблемы закупки продукта будут осуществляться из Соединенных Штатов и Южной Корее. Далее их планируют выпускать и на украинских предприятиях.

Эксперты отмечают, что белковые средства для вакцинации обладают низкой иммуногенностью, из-за чего не производят большого количества антител и Т-лимфоцитов. Чтобы улучшить их действие, необходимо разработать механизм, усиливающий образование антител вирусными частицами. Если разработка покажет высокий процент положительных результатов, препарат на основе дрожжей может выйти на рынок уже в следующем году.

Источник: politexpert.net