В Минздраве назвали число украинцев, которые сообщили о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса

“После почти миллиона введенных доз вакцин количество карт-сообщений о случаях неблагоприятных событиях составляет 1436. Процент возникновения неблагоприятных событий после иммунизации – менее 1%”, – сказано в релизе.

https://www.facebook.com/dec.gov.ua/posts/4295164493835878

Согласно сообщению, чаще всего украинцы жаловались на побочные эффекты после вакцинации препаратом Oxford/AstraZeneca, произведенным в Индии (Covishield) – 0,22 %, реже всего – тем же препаратом, но произведенным в Южной Корее (AstraZeneca-SKBio) – 0,083 %.

После вакцинации китайской вакциной CoronaVac о побочных эффектах сообщили 0,049% пациентов, после получения препарата Pfizer/BioNTech (Comirnaty) – 0,034%.

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Сотрудники экспертного центра анализировали информацию за период с 24 февраля по 24 мая.

Контекст:

В стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 мая в правительстве сообщали, что в Украину поставили уже 2,5 млн доз вакцин. 26 мая прибыли очередные партия препаратов Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз по программе COVAX) и 500 тыс. доз CoronaVac.

С начала прививочной кампании в Украине вакцинировали 992 191 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы 107 524.

В Минздраве утверждали, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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