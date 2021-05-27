Верещук показала сына-выпускника
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“Последний звонок у ребенка. Не верится. Время летит”, – подписала фото нардеп.
https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1660027487517101
Контекст:
Олег – единственный сын Верещук. Она родила его в 2004 году, в первом браке.
Сейчас Верещук замужем за возглавлявшим львовское спецподразделение “Альфа” Михаилом Кухаренко. От предыдущих отношений у него есть трое взрослых сыновей. Об этом политик рассказывала в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман.
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