Верещук показала сына-выпускника

“Последний звонок у ребенка. Не верится. Время летит”, – подписала фото нардеп.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1660027487517101

Контекст:

Олег – единственный сын Верещук. Она родила его в 2004 году, в первом браке.

Сейчас Верещук замужем за возглавлявшим львовское спецподразделение “Альфа” Михаилом Кухаренко. От предыдущих отношений у него есть трое взрослых сыновей. Об этом политик рассказывала в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман.

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