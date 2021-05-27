Сборная Украины заняла 24-е место в рейтинге ФИФА

В активе Украины 1514,64 очка, которые позволили главной команде страны сохранить 24-е место.

На одну позицию выше находится сборная Австрии – соперник украинцев по Евро 2020. Еще выше Нидерланды – 16-е место. Третий соперник сборной Украины по чемпионату Европы – Северная Македония – 62-я.

Лидерами рейтинга остаются Бельгия, Франция и Бразилия.

Среди европейских сборных Украина занимает 16-е место.

Контекст:

На Евро 2020 Украина стартует 13 июня матчем против Нидерландов. Через четыре дня украинцы сыграют против команды Северной Македонии, а завершат групповой этап 21 июня игрой против сборной Австрии.

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