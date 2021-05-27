Румынские пограничники обнаружили грузовик с оружием, за рулем был украинец
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Инцидент произошел на пограничном пункте пропуске “Исакча” вечером 24 мая, однако известно о нем стало только сегодня.
За рулем грузовика с полуприцепом находился 41-летний гражданин Украины. Согласно документам, в машине была мебель и продукты питания.
Проверить грузовик пограничная полиция решила “на основании анализа рисков”.
Когда машину вскрыли, там нашли ящики с 2850 пистолетами марки Major Berg 2,5 калибра 4 мм.
“В ходе расследования выяснилось, что водитель не имеет разрешения на транзит в соответствии с действующим законодательством”, – отметили в румынском ведомстве.
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