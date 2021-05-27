Разумков видит недоработки в вопросе прекращения авиасообщения Украины с Беларусью

“Если я не ошибаюсь, сегодня продолжают через нашу территорию летать белорусские самолеты. Поэтому тут или полностью нужно решать этот вопрос, или, наоборот, забирать транспортное сообщение в Украину. Например, во Львов, в Киев – там, где можно было бы перехватить инициативу, чтобы Украина получила профит, выгоду от этого для экономики и для развития транспортной инфраструктуры”, – сказал Разумков.

По его словам, воздушное пространство сегодня – одно из наиболее выгодных и интересных в экономическом плане.

“Поэтому я думаю, что мы не до конца здесь дорабатываем”, – пояснил спикер украинского парламента.

Контекст:

Европейский совет 24 мая призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран. Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси и решили запретить белорусским авиакомпаниям пользоваться европейским воздушным пространством.

Кабинет Министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая. МИД Беларуси направил Украине ноту протеста из-за этого “возмутительного решения”. “Белавиа” отменила все рейсы в Украину до конца августа и пообещала вернуть деньги за билеты.

В Офисе президента Украины заявили, что постановление Кабмина о прекращении авиасообщения с Беларусью не является санкциями, а направлено на защиту украинцев.

Страны ввели ограничения на авиасообщение с Беларусью после того, как истребитель белорусских ВВС 23 мая по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки в Минске стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

Белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали оппозиционного журналиста, сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

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