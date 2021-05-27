Newsweek – РФ усиливает свою армию искусственным интеллектом — при помощи Китая

Россия разрабатывает целую номенклатуру технических средств, в том числе и военного назначения, которая получит значительное усиление за счёт технологий ИИ, разрабатываемых с помощью Китая, пишет Newsweek. При этом, как отмечает журнал, сотрудничество в сфере ИИ может привести в том числе и к усилению ядерного арсенала РФ соответствующими технологиями, что сделает его намного более опасным.



Reuters

Россия разрабатывает целую номенклатуру автономных оружейных платформ с интегрированным искусственным интеллектом. При этом свои амбициозные устремления Москва собирается реализовывать в том числе и благодаря высокотехнологичному сотрудничеству с Китаем, пишет Newsweek.

Акцент РФ на ИИ в военной сфере описывается в докладе под названием «Искусственный интеллект и автономность в России», который был опубликован некоммерческой аналитической группой CNA из Вирджинии.

Авторы доклада тесно сотрудничали с Объединённым центром искусственного интеллекта Пентагона в рамках подготовки «первого крупного исследования в США, в котором излагаются основные инициативы, достижения и успехи современной РФ в области искусственного интеллекта и автономности с последующим их встраиванием в более широкий российский технологический ландшафт».

«Российские военные стратеги придают особое значение созданию так называемого информационного господства на поле боя, — отмечается в докладе. — Акцент также идёт и на усиленные с помощью ИИ технологии, которые способны использовать данные, доступные на современном поле боя, чтобы защитить российские силы и не дать воспользоваться этим преимуществом противнику».

Хотя в этой области присутствуют значительные проблемы и скепсис по поводу делегирования задач по принятию решений ИИ, последние события явно говорят о том, РФ активно работает над внедрением этих передовых возможностей. При этом вклад Китая в эту деятельность носит критически важный характер. В частности, в докладе Пекин определяется как «ключевой партнёр РФ в сфере высоких технологий в целом и искусственного интеллекта в частности».

Данное сотрудничество — это элемент более широкого стратегического партнёрства под эгидой президента РФ Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина, которое стало только плотнее, несмотря на все санкционные усилия США.

По словам консультанта авторов доклада Сэмюэля Бендетта, большая часть сотрудничества Москвы и Пекина происходит вне оборонного сектора. Тем не менее развитие связей в военной сфере проторило путь для более масштабного сотрудничества.

«Большинство последствий этих отношений можно видеть в гражданской сфере — в секторе высоких технологий и академического сотрудничества в плане НИОКР, — отметил Бендетт. — Вместе с тем есть знаки, говорящие об активизации двусторонних контактов в военной сфере в целом. Это, в частности, касается участия в учениях стратегического характера вроде «Востока», где наблюдалось сотрудничество в области командования и управления».

О росте степени доверия между двумя державами говорит, в частности, помощь РФ Китаю в ходе создания системы раннего предупреждения о ракетных атаках.

Однако, по словам старшего научного сотрудника Джеффри Эдмондса, по мере ускорения работ по российско-китайским проектам становится всё труднее точно определить, чем же на самом деле занимаются Москва и Пекин.

«С точки зрения России, сближение двух стран стало одной из наиболее устойчивых тенденций внешней политики Москвы, прослеживающейся на протяжении нескольких десятилетий, — заявил Эдмондс. — Мы наблюдаем углубление сотрудничества в области обороны, притом что оно также, по всей видимости, ведётся в атмосфере всё большей секретности».

При этом в докладе присутствует список из двух десятков платформ, имеющих какое-либо отношение к ИИ или автономности, которые разрабатывают российские военные. В этот перечень вошли различные транспортные средства, специализированные мины и даже антропоморфный робот.

Кроме того, в документе говорится о связанных с ИИ модификациях военных комплексов информационного обеспечения и принятия решений, оборонной и логистической аппаратуры, а также систем обучения и производства военного назначения.

Доклад CNA появился всего через несколько дней после того, как министр обороны Сергей Шойгу заявил, что РФ начала производить автономных боевых роботов.

Между тем, самая заметная трансформация может коснуться арсенала ядерного оружия, представленного Путиным в его пламенной речи в марте 2018 года. Тогда он рассказал о технологиях, способных обойти даже самые передовые оборонные системы. К числу этих средств относятся ракетный комплекс «Авангард», оснащённый гиперзвуковыми управляемыми ракетными блоками, подводный беспилотник «Посейдон» и гиперзвуковая ракета «Кинжал».

Авторы доклада также подняли тему вероятности интеграции вышеуказанных платформ с системами ИИ, что потенциально может сделать их ещё более опасными, но добавит трудностей в разработке. Более того, если вспомнить, что РФ обладает весьма ограниченным экономическим потенциалом, то эти проблемы сложно назвать незначительными.

В своём докладе CNA цитирует недавний отчёт МФТИ, в котором говорится, что в РФ доходы от деятельности, связанной с ИИ, росли в 10 раз быстрее, чем ВВП страны. Тем не менее по сравнению с Китаем, который вкладывает в эту область в 350 раз больше средств, чем Москва, эта цифра несколько бледнеет.

Вместе с тем, ИИ — это лишь одна из многих сфер, где Москва и Пекин наладили сотрудничество.

«Хотя РФ находится в несколько невыгодном положении по причине относительного отсутствия инноваций и меньшего размера своей экономики, эти две державы фактически заключили пакт о ненападении, а также множество соглашений о техническом сотрудничестве, — отмечается в докладе. — Оборонное сотрудничество между ними продолжает шириться. То же самое можно сказать и об обмене технологиями и развитии отношений, последствия которых для стратегии США становятся всё значительней».

При этом стремление РФ и Китая добиться прогресса в области искусственного интеллекта настолько встревожило некоторых американских политиков, что в 2018 году в США была создана Комиссия национальной безопасности по искусственному интеллекту, цель которой состоит в изучении угроз, исходящих от конкурентов Вашингтона, которые развиваются в сфере ИИ.

В заключительном докладе комиссии, который вышел в марте этого года, подчёркивается, что «техническая продвинутость американских военных находится под угрозой и оспаривается в особенности Китаем и Россией». При этом комиссия отметила, что США необходимо не только выделять на ИИ дополнительные ресурсы, но и вести сотрудничество и дипломатический диалог с Пекином и Москвой, что понизит риск прямой конфронтации.

По словам Бендетта, подобные инициативы в принципе уже существуют.

«На самом деле существует немало двусторонних усилий в области ИИ со стороны РФ и Китая, направленных на сотрудничество с США. Обе страны предпочли бы его сохранить и, по возможности, расширить, учитывая центральную роль США для мировых научно-исследовательских работ, а также испытаний и оценки», — сообщил он, добавив, что в плане ИИ РФ и Китай запустили некоторые проекты лишь недавно, в то время как США по-прежнему задают тон в этой сфере, и Москва и Пекин это прекрасно понимают.

Тем не менее Эдмондс полагает, что российско-китайское сотрудничество уже превзошло по своим масштабам сотрудничество с США, так как «между Россией и Китаем существует куда больше деловых связей в области искусственного интеллекта, чем между Россией и США». По его словам, вряд ли можно представить ситуацию, при которой Вашингтон мог бы разорвать эту связку, даже если бы он попытался.

Более того, ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой негативно сказалось и на возможностях сотрудничества, притом что оно во многом поспособствовало расцвету отношений между Россией и Китаем.

«В целом, в контексте нарастающей напряжённости в отношениях с США, Китай и РФ явно договорились о расширении своего технологического сотрудничества, причём искусственный интеллект играет в их планах на будущее ключевую роль», — отмечается в докладе CNA.

Хотя некоторые аналитики не исключают охлаждения российско-китайских отношений, авторы доклада всё же пришли к выводу, что «на сегодняшний день не замечено каких-либо признаков, говорящих о подобных разногласиях», в то время как даже на фоне пандемии коронавируса их сотрудничество только активизировалось.

«Напротив, на протяжении последнего года отношения между Китаем и Россией продолжали расширяться и углубляться, даже несмотря на то, что пандемия всё больше смещала приоритеты в сторону биомедицинской сферы», — заключают составители документа.