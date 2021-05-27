Le Figaro – Еврокомиссию никто не боится и не уважает

Пару лет назад Еврокомиссия задалась целью стать мощной геополитической силой, но до сих пор сделать это у неё не получается. Как пишет журналист Le Figaro, ЕС не боятся ни преступники, ни хакеры, не уважают лидеры других стран от РФ и Белоруссии до Китая и Марокко.



Reuters

Ещё в 2019 году президент Европейской комиссии Урсула фон де Ляйен заявила, что её организации нужно стать геополитической силой. Однако, как пишет журналист Le Figaro Рено Жирар, уважаемой державой ЕС стать так и не удалось.

Так, уважение в своё время вызывала Германия Бисмарка, которая со всеми поддерживала отношения силы, при этом воздерживалась от авантюризма. Но ЕС сейчас далёк от того же положения: его никто не боится, он сам скатился до повсеместного потакания.

По словам автора статьи, во время первых четырёх месяцев 2021 года Еврокомиссия страдала от унижения со стороны двух авторитарных соседей. Во время визита Жозепа Борреля в Россию Москва выдворила европейских дипломатов. А в Турции случился «софагейт», когда глава Евросовета Шарль Мишель и президент Турции Эрдоган «показали отсутствие элементарной вежливости», оставив Урсулу фон дер Ляйен сидеть на диване в углу. К тому же этот инцидент продемонстрировал отсутствие единства внутри руководящей верхушки ЕС.

Однако есть и более глубокие свидетельства того, что ЕС никто не уважает, отмечает журналист. Он напоминает о том, как в Белоруссии посадили самолёт европейской авиакомпании, чтобы задержать белорусского оппозиционного журналиста. За неделю до этого, как пишет автор статьи, в отместку Испании Марокко отправило тысячи проблемных подростков на испанский полуэксклав Сеута.

ЕС не боятся ни наркоторговцы, ни работорговцы. Не испытывают страха и хакеры. Как пишет журналист, Европа стала для них самым уязвимым местом. И автор статьи обвиняет Китай в том, что он постоянно пытается украсть планы у Airbus, а Россию — что она терпит на своей территории киберпиратов. По его словам, российские и китайские спецслужбы устанавливают спящие жучки на важнейшие объекты инфраструктуры в Европе.

«Перед лицом своих противников ЕС пора уже выработать достойную политику безопасности. Чтобы, наконец, перейти к контрнаступлению», — пишет Le Figaro.