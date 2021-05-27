CNN – бывший советник Джонсона обвинил британское правительство в «катастрофических» ошибках в борьбе с пандемией

Экс-советник британского премьер-министра Доминик Каммингс обвинил правительство в провале борьбы с распространением коронавируса, возложив основную ответственность на Бориса Джонсона и министра здравоохранения Мэттью Хэнкока. Тем не менее, как передаёт CNN, плохая репутация политика и успехи программы вакцинации в стране, вероятно, означают, что история уляжется за считанные дни.



Reuters

Бывший советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс осудил британское правительство за «катастрофические» ошибки в борьбе с распространением коронавируса и заявил, что Борис Джонсон не годится на должность главы государства, пишет CNN.

В ходе слушаний в британском парламенте Каммингс, покинувший свой пост в ноябре прошлого года, прежде всего принёс извинения за то, что, «когда общественность больше всего в нём нуждалась, правительство не справилось» и отреагировало на кризис, вызванный распространением коронавируса, не так, как того ожидали британцы.

Так, по его словам, в феврале 2020 года Джонсон был уверен, что COVID-19 окажется не опаснее, чем свиной грипп, и шутил, что его советник по вопросам здравоохранения может вколоть ему вирус в прямом эфире на телевидении. При этом Каммингс подчеркнул, что сам он пытался предупредить премьера о вероятных последствиях пандемии и призывал ввести карантин в стране с 11 марта. Однако Джонсон не послушал его и объявил о введении локдауна только 23 марта.

Как отметил Каммингс, правительство тянуло с началом карантина по целому ряду причин, начиная с убеждения, что британцы не согласятся с мерами «в стиле Ухани», заканчивая внешними отвлекающими факторами. Так, бывший президент США Дональд Трамп хотел, чтобы Великобритания поддержала его стратегию в отношении Ближнего Востока, а невеста Джонсона, Кэрри Саймондс, была расстроена публикациями в СМИ о собаке пары. Однако важнейшим фактором политик назвал неготовность правительства и построение плана действий на основании ложных сведений.

По его словам, в начале пандемии правительство не находилось в состоянии «боевой готовности», а «множество высокопоставленных лиц и вовсе в буквальном смысле катались на лыжах».



Не спешил Джонсон и с введением второго карантина в Великобритании, вновь проигнорировав советы Каммингса. По его словам, ещё 21 сентября он предоставил премьеру доказательства того, что уже через месяц Национальная служба здравоохранения не сможет контролировать ситуацию. Однако эти доводы не убедили Джонсона. При этом, по словам Каммингса, «любой другой компетентный» политик «повёл бы себя иначе».

Далее он подтвердил сообщения СМИ о том, что Джонсон, после того как его, наконец, вынудили согласиться вновь ввести карантин, заявил, что «гора трупов» предпочтительнее третьего жёсткого локдауна.

Бывший советник Джонсона также заявил, что не считает ни себя, ни премьер-министра «умными» людьми, отметив, что они оба не должны были занимать высокие посты в правительстве. Подобную ситуацию Каммингс назвал «сумасшествием», сочтя, что она поднимает вопрос об эффективности всей политической системы в стране. По его словам, в системе, которая предлагает выбор между Джонсоном и бывшим лидером оппозиции Джереми Корбином, «что-то пошло совсем не так».

При этом Каммингс заявил, что министра здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкока необходимо уволить по целому ряду причин, в том числе за «публичную ложь». Также политик обвинил Хэнкока в том, что вместо того, чтобы создать систему отслеживания больных, министр объявил о намерении проводить 100 тыс. тестов на коронавирус в день, только для того, «чтобы он мог выступить по телевидению» и заявить об успехе.



Каммингс также раскритиковал медленные темпы закрытия границ и отсутствие у сотрудников домов престарелых тестов на коронавирус и защитных средств, в результате чего COVID-19 распространился среди наиболее уязвимой группы граждан.

На вопрос, не даёт ли он показания только для того, чтобы свести личные счёты, Каммингс ответил, что, по его мнению, семьи погибших «заслуживают правды». Тем не менее критики бывшего советника премьер-министра ставят под сомнение его легитимность в качестве свидетеля.

Так, в тот период, о котором он говорит в ходе слушаний, Каммингс, как отмечает CNN, вероятно, играл в британском правительстве вторую роль после Джонсона. Сам премьер отзывался о Каммингсе как о «гении». В связи с этим, хотя на слушании бывший советник стремился показать себя тем, кто осознавал всю серьёзность кризиса задолго до своих коллег, телеканал называет крайне маловероятным, что его мнение игнорировалось бы в разгар пандемии.

Более того, Каммингс дискредитировал себя, нарушив в мае прошлого года жёсткие карантинные ограничения, установленные из-за распространения коронавируса. В связи с этим эксперты полагают, что сочетание его плохой репутации и успешного распространения вакцин в Великобритании означает, что эта история уляжется всего за несколько дней.

Сам Джонсон, выступая в палате общин в среду, высказался в защиту действия своего правительства на протяжении всей пандемии, обвинив оппонентов в том, что они смотрят в «зеркало заднего вида», в то время как правительство продолжает программу вакцинации, передаёт CNN.