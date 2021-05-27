 

Москва стала одни из мировых лидеров по эффективности борьбы с пандемией

27.05.2021, 16:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рейтинг составлялся на основе данных о состоянии системы здравоохранения, стабильности экономики, социальной сферы, устойчивости бюджета города во время пандемии. Учитывались данные с февраля прошлого года по май текущего.

В перечне присутствуют 19 крупнейших мегаполисов мира с общим населением более 230 миллионов человек. Лидером рейтинга стал Сингапур, также в топ-5 вошли Пекин, Шанхай и Сеул.

В число лидеров по борьбе с пандемией вошла и Москва. У российской столицы развития система здравоохранения, устойчивый бюджет, низкий уровень безработицы и госдолга, отметили аналитики. Повлияла на оценку и московская программа поддержки бизнеса.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что город утвердил пять пакетов поддержки бизнеса на общую сумму около 90 миллиардов рублей. Помощью воспользовались 57,6 тысячи организаций.

Это позволило поддержать столичную экономику и сохранить инвестиционную активность. 2021-й стал годом восстановления деловой и потребительской активности.

Только за четыре месяца текущего года оборот сферы торговли и услуг достиг 4,4 триллиона рублей. Это на 37% выше показателей аналогичного периода прошлого года. И это несмотря на снижение посещаемости торговых центров.

Эксперты признали бюджет Москвы самым устойчивым среди 19 крупнейших мегаполисов планеты. До пандемии уровень долга у российской столицы был стабильно низким. Это позволило нарастить бюджеты для борьбы с пандемией и сохранить социальные стандарты.

Высокая позиция Москвы в рейтинге — результат сбалансированной экономической политики, констатировали эксперты. За счет мер поддержки и других мероприятий столичных властей деловая активность в городе стремительно восстанавливается.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.06 / Надгробный памятник обошелся Пугачевой в несколько миллионов рублей

26.05 / Мэттью Перри возмутил фанатов, выпустив футболки с пропагандой вакцинации от коронавируса

04.01 / В 2021 году на Марс сядут космические корабли сразу трех стран

07.09 / Ложь. Во спасение?

26.05 / В России началась вакцинация животных от COVID-19

08.04 / “Есть из чего выбирать”: Володин назвал качественные российские аналоги Zoom

31.08 / В доме Николая Баскова поселилась женщина

24.11 / Садальский разразился гневной тирадой в адрес телешоу “Голос” после победы “новой протеже Алсу”

29.01 / Худрук театра Вахтангова не может выехать из Литвы на похороны Василия Ланового

21.05 / Мнение: Равновесие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика