Москва стала одни из мировых лидеров по эффективности борьбы с пандемией

Рейтинг составлялся на основе данных о состоянии системы здравоохранения, стабильности экономики, социальной сферы, устойчивости бюджета города во время пандемии. Учитывались данные с февраля прошлого года по май текущего.

В перечне присутствуют 19 крупнейших мегаполисов мира с общим населением более 230 миллионов человек. Лидером рейтинга стал Сингапур, также в топ-5 вошли Пекин, Шанхай и Сеул.

В число лидеров по борьбе с пандемией вошла и Москва. У российской столицы развития система здравоохранения, устойчивый бюджет, низкий уровень безработицы и госдолга, отметили аналитики. Повлияла на оценку и московская программа поддержки бизнеса.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что город утвердил пять пакетов поддержки бизнеса на общую сумму около 90 миллиардов рублей. Помощью воспользовались 57,6 тысячи организаций.

Это позволило поддержать столичную экономику и сохранить инвестиционную активность. 2021-й стал годом восстановления деловой и потребительской активности.

Только за четыре месяца текущего года оборот сферы торговли и услуг достиг 4,4 триллиона рублей. Это на 37% выше показателей аналогичного периода прошлого года. И это несмотря на снижение посещаемости торговых центров.

Эксперты признали бюджет Москвы самым устойчивым среди 19 крупнейших мегаполисов планеты. До пандемии уровень долга у российской столицы был стабильно низким. Это позволило нарастить бюджеты для борьбы с пандемией и сохранить социальные стандарты.

Высокая позиция Москвы в рейтинге — результат сбалансированной экономической политики, констатировали эксперты. За счет мер поддержки и других мероприятий столичных властей деловая активность в городе стремительно восстанавливается.