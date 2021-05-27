 

Центральный Банк предупредил россиян об ипотечном риске

27.05.2021, 16:42, Разное
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В Центральном Банке России прогнозируют появление ценового «пузыря» на жилищном рынке. Избежать негативного экономического эффекта возможно только в случае, если доходы россиян по темпу роста обгонят цены на недвижимость.

Эксперты ЦБ полагают, что новые дома строятся медленными темпами. В этой ситуации повышение доступности ипотеки производит негативный эффект, так как приводит к росту цен на жилье. Не смотря на падение реальных доходов россиян, в некоторых регионах недвижимость подорожала на 20%.

Эффект “пузыря” на рынке недвижимости может возникнуть, если продолжать стимулирование ипотеки, при этом не повышая доходы граждан и не ускоряя темпы строительства.

Как показали результаты исследования “Работа.ру”, только 10% россиян планируют взять ипотеку в 2021 году. По сообщению “Газета.ru”, в опросе приняли участие пять тысяч граждан со всех регионов России. Отмечается, что 63% россиян вообще не собираются брать кредиты в текущем году.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проанализировать причины роста цен на стройматериалы.



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