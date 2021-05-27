Захарова привела Дуде пример польской «нормальности»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Польши Анджея Дуды о «ненормальности» России, она напомнила ему действия польских солдат в Ираке против мирных жителей.

«Ирак после начала американо-натовской войны против этой страны был разделен на четыре военные зоны. Одна зона была передана под командование польского контингента. В Ираке были размещены польские гарнизоны. Общая численность польских войск в этой стране с 2003 до 2005 годы составляла около 1700 военнослужащих, в дальнейшем была увеличена, насколько я помню, до 2400», – напомнила она о «нормальности по-польски в своем аккаунте в Facebook.

Захарова добавила, что польские солдаты несколько лет убивали в Ираке не только иракцев, но и товарищей по оружию.

«Так, 8 июня 2004 года в районе города Эс-Сувайра в результате взрыва в перевозившем взрывчатку транспортном средстве польского военного контингента погибли шесть военнослужащих оккупационных войск (три военнослужащих инженерного подразделения Словакии, два военнослужащих Польши и один военнослужащий Латвии). В 2008 году польские войска были выведены из Ирака», – написала она. Также представительница МИД отметила, что до сих пор невозможно подсчитать, сколько убито мирных иракцев. «Правозащитные организации полагают, что сотни тысяч. А сколько из них убили польские солдаты из «нормальной» страны?» – заключила Захарова.

Напомним, в ходе визита в Грузию президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной-агрессором», а также призвал «принудить Москву выполнять нормы международного права».